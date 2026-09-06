Ο Μονεγάσκος αναφέρθηκε στις συνέπειες της σφοδρής σύγκρουσης με τις μπαριέρες και την αγωνία για το αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για τον επόμενο αγώνα στη Μαδρίτη.

Ανακούφιση αλλά και έντονος προβληματισμός επικρατεί στο στρατόπεδο της Ferrari μετά το τρομακτικό ατύχημα του Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix της Ιταλίας. Ο 28χρονος οδηγός της Scuderia, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στον 3ο γύρο καθώς μαχόταν με τον Όσκαρ Πιάστρι στην Parabolica και κατέληξε με δύναμη στις μπαριέρες, αποκάλυψε ότι αμέσως μετά την πρόσκρουση αντιμετώπισε πρόβλημα με την όρασή του.

Παρότι ο Μονεγάσκος βγήκε μόνος του από τα συντρίμμια, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ενεργοποίησε τους αισθητήρες επιβράδυνσης (G-sensors) του μονοθεσίου, επιβάλλοντας την υποχρεωτική διακομιδή του στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Εκεί έλαβε το «πράσινο φως» από τους γιατρούς της FIA και επέστρεψε στο paddock για τις καθιερωμένες δηλώσεις, όπου όμως παραδέχτηκε ότι δεν ήταν 100% καλά.

«Ανησύχησα όταν βγήκα από το μονοθέσιο»

«Στην αρχή είχα ένα θέμα με την όρασή μου, το δεξί μου μάτι δεν έβλεπε καθαρά», παραδέχτηκε ο Λεκλέρ μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου. «Τώρα όμως όλα είναι καλά. Αυτό ήταν που με ανησύχησε περισσότερο μόλις βγήκα από το αυτοκίνητο. Μετά από αυτό, άρχισα να νιώθω πόνους εδώ κι εκεί, κάτι απολύτως φυσιολογικό μετά από ένα τέτοιο χτύπημα, αλλά τίποτα παραπάνω».

Παράλληλα, ο πιλότος της Ferrari άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προϋπήρξε κάποιο μηχανικό ζήτημα πριν την έξοδο: «Νομίζω ότι από τον 1ο στον 2ο γύρο ένιωσα μια διαφορά στην απόδοση της ισχύος. Θα το εξετάσουμε προσεκτικά με την ομάδα, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερα προτού δούμε τα δεδομένα και το επιβεβαιώσουμε».

Η εγκατάλειψη αυτή επισφράγισε ένα καταστροφικό αγωνιστικό τριήμερο για τη Ferrari μέσα στην έδρα της, μπροστά σε χιλιάδες απογοητευμένους τιφόζι. Ο Λεκλέρ δεν έκρυψε την πικρία του, στρέφοντας πλέον το βλέμμα του στον επόμενο γύρο του πρωταθλήματος στη νέα πίστα της Μαδρίτης, εφόσον φυσικά λάβει την τελική έγκριση από το ιατρικό επιτελείο.

«Αυτός είναι προφανώς ο μεγαλύτερος αγώνας της χρονιάς για την ομάδα, με τόσο κόσμο στις εξέδρες να σε αποθεώνει, οπότε είναι τρομερά απογοητευτικό. Όμως έτσι έχουν τα πράγματα, δεν μπορώ να αλλάξω το αποτέλεσμα. Πρέπει να κοιτάξω μπροστά και ελπίζω να επιστρέψουμε δυνατά στη Μαδρίτη. Θα κάνω μερικούς επιπλέον προληπτικούς ελέγχους απόψε και αύριο για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι όλα είναι εντάξει. Λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά καλύτερα να είμαστε σίγουροι».