H πιο ισορροπημένη και ώριμη ηλεκτρική εκδοχή του ιδιαίτερα επιτυχημένου ιαπωνικού crossover συνδυάζει την ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα με αναβαθμισμένους χώρους και μεγάλη αυτονομία.

Το νέο Toyota C-HR+ έφτασε επιτέλους στα χέρια μας για πλήρη δοκιμή, μετά την πρώτη γνωριμία που είχαμε μαζί του στην Πορτογαλία. Και το νέο αυτό μοντέλο έρχεται με μεγάλες φιλοδοξίες για να μεταφράσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Toyota σε μια αμιγώς ηλεκτρική, πιο ώριμη και πιο πρακτική πρόταση, χωρίς να χάσει τίποτα από τα στοιχεία που το έκαναν τόσο επιτυχημένο. Με μπαταρία 77 kWh, ισχύ 224 PS στην έκδοση της δοκιμής και αυτονομία που φτάνει έως τα 607 χιλιόμετρα, το C-HR+ δείχνει από την αρχή ότι δεν θέλει να σταθεί απλώς δίπλα στο νέο C-HR. Θέλει να γίνει κάτι περισσότερο - κάτι πιο ολοκληρωμένο και πιο χρήσιμο στην καθημερινότητα.

Η Toyota ίσως άργησε λιγάκι να μπει πραγματικά δυνατά στο παιχνίδι της ηλεκτροκίνησης, όμως το C-HR+ δείχνει πως η ιαπωνική εταιρεία δεν μπαίνει βιαστικά στον χορό. Επιλέγει να το κάνει με προσοχή, χτίζοντας πάνω σε ένα ήδη επιτυχημένο όνομα, αλλά αλλάζοντας ουσιαστικά την πρόταση. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που απευθύνεται σε όσους θέλουν design, τεχνολογία, ηλεκτρικό χαρακτήρα και ένα επίπεδο πρακτικότητας που να ταιριάζει πραγματικά σε οικογενειακή χρήση.

Σχεδίαση με προσωπικότητα που ξεχωρίζει

Από την πρώτη ματιά, το C-HR+ ξεχωρίζει ακριβώς επειδή δεν μοιάζει με ακόμη ένα ουδέτερο ηλεκτρικό SUV. Η Toyota έχει διατηρήσει τη βασική αισθητική λογική του C-HR, αλλά την έχει εξελίξει σε κάτι πιο καθαρό, πιο μελετημένο και πιο τεχνολογικό. Η εμπρός όψη είναι αιχμηρή, με λεπτά φωτιστικά σώματα και μια συνολική «hammerhead» προσέγγιση που δίνει στο αυτοκίνητο ένταση και παρουσία. Θα έλεγα ότι ακολουθεί το σχεδιαστικό δρόμο που έχει ανοίξει το bΖ4X - και αυτό σίγουρα δεν είναι αρνητικό.

Η σιλουέτα του μοιάζει πιο πολύ με κουπέ, με τη γραμμή της οροφής να κατεβαίνει ομαλά προς τα πίσω, δίνοντας στο αυτοκίνητο μια πιο δυναμική εικόνα από αυτήν που συνήθως περιμένεις από ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV. Παράλληλα, το πίσω μέρος είναι έντονα διαμορφωμένο, με καθαρές επιφάνειες και μια αίσθηση πλάτους που κάνει το C-HR+ να δείχνει στιβαρό και σύγχρονο. Οι μεγάλοι τροχοί και οι έντονες ακμές ενισχύουν την αίσθηση ότι αυτό το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε για να ξεχωρίζει και όχι για να κρύβεται στο πλήθος.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε μια κατηγορία που γεμίζει διαρκώς από παρόμοια σχήματα και ήπιες γραμμές, το C-HR+ αποκτά αμέσως προσωπικότητα. Έχει ιδιαιτερότητα, και αυτή η σχεδιαστική του μοναδικότητα αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα μεγαλύτερα ατού του στην αγορά.

Ώριμη καμπίνα με πραγματικούς χώρους

Αν το εξωτερικό είναι η πιο «συναισθηματική» πλευρά του μοντέλου, το εσωτερικό είναι η πιο ουσιαστική. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι το C-HR+ δεν είναι απλώς μια ηλεκτρική παραλλαγή, αλλά ένα αυτοκίνητο που φτιάχτηκε με εντελώς διαφορετική χωροταξική λογική. Η καμπίνα είναι πιο ανοιχτή, πιο τακτοποιημένη και σαφώς πιο πρακτική από ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα μοντέλο με αυτό το όνομα. Κι εδώ οι επιρροές από το bZ4X είναι εμφανείς.

Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στην αίσθηση του χώρου. Το επίπεδο δάπεδο και η νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική βοηθούν το C-HR+ να προσφέρει σημαντικά καλύτερη φιλοξενία στους πίσω επιβάτες, κάτι που ήταν παραδοσιακά ένα από τα πιο αδύναμα σημεία της οικογένειας C-HR. Εδώ η κατάσταση αλλάζει αισθητά. Τα γόνατα δεν πιέζονται τόσο, το κεφάλι έχει περισσότερη άνεση και η γενικότερη αίσθηση είναι ότι το αυτοκίνητο έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει πραγματικά τέσσερις ενήλικες χωρίς συμβιβασμούς.

Η Toyota έχει δώσει επίσης μεγάλη προσοχή στην καθημερινή χρηστικότητα. Υπάρχουν θύρες USB ισχύος 60W για τους πίσω επιβάτες, έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι εκεί που πραγματικά χρειάζονται και γενικότερα μια λογική πρακτικότητας που κάνει το αυτοκίνητο πιο εύκολο στη συμβίωση. Είναι ένα εσωτερικό που σε κερδίζει με το πόσο λειτουργικό αποδεικνύεται στην πράξη. Σε επίπεδο ποιότητας, η εικόνα είναι η αναμενόμενη από ένα σύγχρονο ιαπωνικό μοντέλο, αποπνέοντας στιβαρότητα, σωστή συναρμολόγηση και λογική εργονομία που αντέχει στο χρόνο.

Ψηφιακός κόσμος με έμφαση στην ουσία

Η ψηφιακή πλευρά του C-HR+ είναι εμφανώς αναβαθμισμένη. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η μεγάλη οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, τον οποίο βλέπει πάνω και όχι μέσα από το τιμόνι, όπως και στο bZ4X. Η διάταξη είναι μοντέρνα και καθαρή, με την Toyota να αποφεύγει τον πειρασμό να γεμίσει την καμπίνα με περιττά διακοσμητικά στοιχεία ή περίπλοκα μενού που τελικά δυσκολεύουν τη χρήση κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης, με ασύρματη σύνδεση smartphone, διπλή ασύρματη φόρτιση και φωνητικό βοηθό. Υπάρχουν επίσης λειτουργίες που έχουν ξεκάθαρο πρακτικό νόημα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως το EV Routing και η προθέρμανση της μπαταρίας. Αυτό δείχνει ότι η Toyota αντιμετώπισε το C-HR+ σαν ηλεκτρικό εργαλείο που πρέπει να λειτουργεί σωστά στην πραγματική ζωή. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στο Park Assist με προβολή 360 μοιρών, που βοηθά ουσιαστικά σε ένα αμάξωμα που απαιτεί προσοχή μέσα στην πόλη.

Η χρυσή τομή

Η γκάμα του C-HR+ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Η βασική έκδοση προσφέρει 167 PS με μπαταρία 57,7 kWh, ενώ πιο πάνω υπάρχει η έκδοση της δοκιμής μας με τους 224 PS και τη μπαταρία των 77 kWh. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η τετρακίνητη έκδοση των 343 PS, η οποία απευθύνεται σε όσους αναζητούν σαφώς πιο έντονες, σπορ επιδόσεις και έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 5,2 δευτερόλεπτα.

Από πλευράς ισορροπίας, όμως, η έκδοση της δοκιμής με τους 224 PS φαίνεται να είναι η πιο λογική και ολοκληρωμένη επιλογή για την καθημερινότητα. Δίνει αρκετή δύναμη για άνετες προσπεράσεις και πολιτισμένη κίνηση, χωρίς να εκτοξεύει υπερβολικά την κατανάλωση ή να μετατρέπει το αυτοκίνητο σε κάτι που ζητά διαρκώς να επιβεβαιώσει την τον οδηγό του. Το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 7,4 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει στα 180 χλμ./ώρα, τιμές απολύτως επαρκείς σε όλες τις συνθήκες. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Toyota έδωσε βάρος στην αποδοτικότητα, με την ανακοινωμένη κατανάλωση των 13,4 kWh/100 χλμ. να είναι ενδεικτική της προσπάθειας. Στην πράξη βέβαια η πραγματική τιμή είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά όχι πολύ - και αυτό αποδεικνύει τη συνέπεια της Toyota και σε αυτόν τον τομέα.

Στον ηλεκτρικό κόσμο, η αυτονομία και η φόρτιση είναι πάντα δύο από τα πιο κρίσιμα σημεία, και το C-HR+ τα αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα. Η Toyota ανακοινώνει έως 607 χλμ. αυτονομίας WLTP, αριθμός που βάζει το μοντέλο σε πολύ ανταγωνιστική θέση. Φυσικά, στην πράξη οι πραγματικές τιμές θα εξαρτηθούν από το στιλ οδήγησης, τις συνθήκες και τη χρήση του κλιματισμού, όμως η βάση είναι ξεκάθαρα ισχυρή. Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 150 kW σημαίνει ότι σε κατάλληλους ταχυφορτιστές η αναπλήρωση ενέργειας μπορεί να γίνει σε ρυθμό που να βγάζει νόημα και σε ταξιδιωτική χρήση. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η Toyota έχει ενσωματώσει προθέρμανση μπαταρίας, μια λειτουργία που βοηθά να διατηρούνται πιο σταθερές οι ταχύτητες φόρτισης σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για τον μέσο χρήστη, που θα φορτίζει κυρίως στο σπίτι ή στο γραφείο και θα κάνει ταξίδια πιο αραιά, το C-HR+ φαίνεται να έχει το σωστό μέγεθος μπαταρίας και τη σωστή λογική διαχείρισης.

Ισορροπία στην πράξη

Η οδική συμπεριφορά του C-HR+ είναι ρυθμισμένη πάνω στη βάση μιας υποδειγματικής ισορροπίας, η οποία γίνεται αντιληπτή από τα πρώτα κιόλας μέτρα της δοκιμής. Από τη στιγμή που ξεκινάς να το οδηγείς, καταλαβαίνεις αμέσως ότι η Toyota έχει δώσει προτεραιότητα στην άνεση, στη σταθερότητα και στη σιγουριά του οδηγού και των επιβατών, αλλά όχι σε βάρος των δυναμικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου. Η συνολική αίσθηση του αυτοκινήτου είναι ήρεμη, γεμάτη και πολιτισμένη, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να γίνεται άτονη, νωχελική ή αδιάφορη. Αντίθετα, η άμεση και γραμμική απόδοση της ροπής του ηλεκτροκινητήρα των 224 ίππων εξασφαλίζει διαρκή ζωντάνια σε κάθε πάτημα του γκαζιού.

Η έξυπνη διάταξη της νέας ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής, με τη μπαταρία των 77 kWh τοποθετημένη πολύ χαμηλά στο πάτωμα, βοηθά καθοριστικά στη συγκέντρωση των μαζών και χαμηλώνει δραματικά το κέντρο βάρους. Την ίδια στιγμή, η εξελιγμένη πίσω ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους (multi-link) επιτελεί υποδειγματικό έργο, ειδικά στους κακοστρωμένους ελληνικούς δρόμους. Συμβάλλει στην εξαιρετική διαχείριση των εγκάρσιων ανωμαλιών και των κακοτεχνιών του οδοστρώματος, απορροφώντας τους κραδασμούς με έναν ιδιαίτερα ώριμο, «βελούδινο» τρόπο, χωρίς ξερές αντιδράσεις ή αναπηδήσεις της ουράς.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των επιλογών δεν είναι ένα νευρικό σπορ SUV που σε προκαλεί διαρκώς να το πιέσεις νευρικά, αλλά ένα αυτοκίνητο που σου εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη και σε προδιαθέτει να κινείσαι γρήγορα αλλά με υποδειγματική ηρεμία. Μέσα στην πόλη, το τιμόνι έχει μια ευχάριστα ελαφριά αίσθηση που κάνει τους ελιγμούς και τη διαδικασία του παρκαρίσματος παιχνιδάκι. Στον ανοιχτό δρόμο, ωστόσο, το σύστημα διεύθυνσης αποκτά προοδευτικά το απαραίτητο «βάρος» και τη σωστή πληροφόρηση, με το C-HR+ να παραμένει ακλόνητο, σταθερό και εξαιρετικά ξεκούραστο, ακόμα και όταν κινείται κοντά στην τελική του ταχύτητα.

Όταν η διαδρομή αποκτά στροφές, η σωστή γεωμετρία της ανάρτησης και το άκαμπτο πλαίσιο εξασφαλίζουν κορυφαία περιθώρια πρόσφυσης και πολύ καλό έλεγχο των κλίσεων του αμαξώματος. Η συμπεριφορά του αυτοκινήτου παραμένει πάντα προβλέψιμη, προοδευτική και απόλυτα ασφαλής, επιτρέποντας στον οδηγό να διατηρεί υψηλή μέση ταχύτητα με ελάχιστες διορθώσεις. Η κορυφαία ποιότητα κύλισης και η εξαιρετική ηχομόνωση της καμπίνας, που απομονώνει τους αεροδυναμικούς θορύβους, επιβεβαιώνουν ότι οι Ιάπωνες δούλεψαν σχολαστικά και επικεντρώθηκαν στο να φτιάξουν ένα πραγματικά ολοκληρωμένο, ώριμο ηλεκτρικό SUV για κάθε είδους μετακίνηση - και τα κατάφεραν.

Το καλύτερο C-HR

Το Toyota C-HR+ αποδεικνύεται στην πράξη κάτι πολύ μεγαλύτερο και βαθύτερο από μια απλή ηλεκτρική προσθήκη στην γκάμα της ιαπωνικής μάρκας. Είναι, χωρίς ίχνος υπερβολής, το C-HR που πάντα θέλαμε. Παίρνει όλη τη σχεδιαστική τόλμη, τις αιχμηρές γραμμές και την έντονη προσωπικότητα που έκαναν το όνομα αυτό τόσο δημοφιλές, αλλά ταυτόχρονα διορθώνει με απόλυτη επιτυχία τις παραδοσιακές του αδυναμίες. Με το επίπεδο δάπεδο και τη νέα αρχιτεκτονική, προσφέρει πλέον την ευρυχωρία, το φως και την πρακτικότητα που έλειπαν από το παρελθόν, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV για την καθημερινότητα.

Στην ελληνική αγορά, η Toyota προσφέρει το μοντέλο με ένα αρκετά ανταγωνιστικό τιμολογιακό πλαίσιο για τα δεδομένα της κατηγορίας. Η εισαγωγική έκδοση Style με τον κινητήρα των 167 ίππων και τη μπαταρία των 57,7 kWh ξεκινά από τα 36.990 ευρώ. Ωστόσο, η έκδοση Style Plus της δοκιμής μας, με τους 224 ίππους και τη μεγάλη μπαταρία των 77 kWh, αναδεικνύεται ως η απόλυτη χρυσή τομή μεταξύ κόστους, κορυφαίας αυτονομίας και επιδόσεων, με την τιμή της να διαμορφώνεται από τα 39.990 ευρώ (όλες οι τιμές είναι χωρίς να υπολογίζονται τυχόν κρατικές επιδοτήσεις). Για τον συνειδητοποιημένο αγοραστή που αναζητά ένα ηλεκτρικό SUV με χαρακτήρα, ουσία και την κορυφαία μεταπωλητική σιγουριά της Toyota, αυτή είναι με διαφορά η πιο ώριμη, ελκυστική και ολοκληρωμένη εκδοχή του C-HR που έχει παρουσιαστεί ποτέ.