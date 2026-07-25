Με μήνυμα ενότητας και πίστης προς τον Άντριαν Νιούι και τη Honda o Φερνάντο Αλόνσο στο ντεμπούτο της αναβαθμισμένης AMR26.

Στο Grand Prix Ουγγαρίας η Aston Martin παρουσίασε ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στο μονοθέσιό της που άλλαξε εντελώς την εμφάνισή του. Στόχος της ομάδας του Σίλβερστον είναι να βελτιωθεί το μονοθέσιο και να ξεκολλήσει από το τέλος του grid, που φιγουράρει από το ξεκίνημα της σεζόν.

Τα πρώτα δείγματα στις ελεύθερες δοκιμές του Χανγκάρορινγκ ήταν ενθαρρυντικά, με τον Φερνάντο Αλόνσο να θέτει ανταγωνιστικούς χρόνους. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, μια αστοχία στην πίσω ανάρτηση του Λανς Στρολ, τον έθεσε εκτός δράσης στη δεύτερη περίοδο δοκιμών.

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Ο Αλόνσο είναι συγκρατημένα αισιόδοξος

Στο περιθώριο του GP Ουγγαρίας Ισπανός πολυπρωταθλητής ξεκαθάρισε ότι μια μόνο αναβάθμιση δεν μπορεί να εξαφανίσει ως δια μαγείας τις μεγάλες διαφορές, ειδικά σε πίστες όπως το Σπα.

«Είναι δύσκολο να μιλήσουμε με αριθμούς ή θέσεις. Αν κοιτάξουμε τους τελευταίους αγώνες, η διαφορά από την κορυφή παραμένει σταθερή και προς το παρόν απλησίαστη. Σε πίστες όπως το Σίλβερστον και το Σπα τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Στο Βέλγιο ήματασν 2,1 δευτερόλεπτα από το αργοί προηγούμενο μονοθέσιο. Δεν υπάρχει κανένα πακέτο στον κόσμο που θα σου δώσει τόσο μεγάλο χρόνο από τη μια μέρα στην άλλη».

Ο Αλόνσο συμπλήρωσε ότι η εικόνα θα διαφέρει από πίστα σε πίστα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Χανγκάρορινγκ θα είναι πιο φιλικό προς τη σχεδίαση της AMR26: «Στην Ουγγαρία η απόλυτη ισχύς του κινητήρα δεν παίζει τον πρώτο ρόλο, ενώ εμείς αναβαθμίζουμε το σασί και όχι ακόμα τον κινητήρα. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτό το τριήμερο είναι να κατανοήσουμε αν βρισκόμαστε σε σωστή τροχιά και αν ξεκλειδώνουμε επιτέλους την απόδοση του μονοθεσίου».

Η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Νιούι και τη Honda

Παρά τις τρέχουσες δυσκολίες, ο Αλόνσο εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός όσον αφορά τη μελλοντική δυναμική της Aston Martin. Ο 44χρονος πιστεύει την τεχνική υπεροχή και τις γνώσεις του Άντριαν Νιούι αλλά και στις δυνατότητες της Honda.

«Δεν ψάχνω απαντήσεις, έχω πολύ καθαρή εικόνα για την ομάδα. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν. Χρειάζεται χρόνος, αλλά δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Άντριαν θα μας δώσει το καλύτερο μονοθέσιο στο grid αργά ή γρήγορα. Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα ισχύος. Είναι θέμα χρόνου για τη Honda να διορθώσει τα ζητήματα. Ξεκινήσαμε από μειονεκτική θέση και περνάμε αυτή τη δύσκολη διαδικασία, αλλά εργαζόμαστε όλοι μαζί».

Όσον αφορά το δικό του μέλλον στη Formula 1 και τη συνεργασία του με την Aston Martin, ο Αλόνσο ξεκαθάρισε την κατάσταση με χαμόγελο στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαι ήρεμος, νιώθω φρέσκος, παρακινήμενος και γρήγορος. Έχω συμβόλαιο, οπότε δεν πάω πουθενά».

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