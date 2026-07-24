Στο FP1 του Grand Prix της Ουγγαρίας έκανε ντεμπούτο η Β έκδοση της AMR26, με την οποία ελπίζει να αλλάξει την τύχη της στο 2026.

Η πιο σημαντική στιγμή της Aston Martin στο 2026 ήταν το ντεμπούτο της αναβαθμισμένης AMR26. Αυτό έγινε στο FP1 του Grand Prix Ουγγαρίας, φέρνοντας ικανοποίηση στο εργοστάσιο του Σίλβερστον.

Η βρετανική ομάδα έκανε αγώνα δρόμου ώστε να έχει έτοιμα όλα τα εξαρτήματα ώστε οι Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο να πάρουν μέρος στο τριήμερο με το ίδιο spec μονοθεσίου. Άκρως σημαντική ήταν η συλλογή δεδομένων ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυναμική του μονοθεσίου στο υπόλοιπο τριήμερο.

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Ένα καινούργιο μονοθέσιο

Δεν πρόκειται για μία εκτεταμένη αναβάθμιση. Η Aston Martin παρουσίασε ένα εντελώς καινούργιο μονοθέσιο. Το σασί υπέστη αλλαγές και πέρασε από δοκιμές πρόσκρουσης, η αεροδυναμική φιλοσοφία άλλαξε πλήρως υπό την επίβλεψη του Άντριαν Νιούι, ενώ έγινε σημαντική μείωση του βάρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Aston Martin περιμένει τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα βελτίωση σε απόδοση στο γύρο και ελπίζει να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις του grid. Και όλα αυτά, δίχως την αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος της Honda, η οποία αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στον επόμενο αγώνα στην Ολλανδία.

Ο αριθμός των αναβαθμίσεων επιβεβαιώνει την προσπάθεια της Aston Martin. Η βρετανική ομάδα δήλωσε 16 αναβαθμίσεις στην FIA όπως ανέφερε το επίσημο έγγραφο. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ στη φετινή σεζόν και μένει να αποδειχθεί αν το νέο μονοθέσιο θα βάλει τη βρετανική ομάδα στον ίσιο δρόμο.

The long-awaited updated Aston Martin is here 🙌



Take a closer look 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I22n2tCS7E — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

Ανάμεικτα συναισθήματα στο FP1

Η εμφάνιση της Aston Martin στο FP1 του GP δεν προσφέρεται για συμπεράσματα. Ο Φερνάντο Αλόνσο κατέλαβε τη 13η θέση όντας 2,4 δευτερόλεπτα μακριά από τον ταχύτερο χρόνο του Σαρλ Λεκλέρ. Παρότι πρόκειται για μια μεγάλη διαφορά, η βελτίωση του πράσινου μονοθεσίου είναι αισθητή.

Στην άλλη μεριά του γκαράζ, ο Λανς Στρολ ήταν ο άτυχος του FP1. O Καναδός είχε αστοχία στην πίσω αριστερή ανάρτηση της AMR26 του και σταμάτησε στην άκρη της πίστας. Ευτυχώς για τον ίδιο απέφυγε τις μπαριέρες, όμως δημιουργούνται ερωτήματα για την ποιότητα των υλικών της ανάρτησης μετά από αυτό το συμβάν.

Here's a look at what happened to Lance Stroll on the approach to Turn 3 😮#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/5a3zFinlZ3 — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

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