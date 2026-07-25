Έπειτα από μία συγκλονιστική μάχη στο τέλος του Q3, o Λάντο Νόρις εμφανίστηκε έτοιμος για την αυριανή μάχη στο Grand Prix Ουγγαρίας.

Για πρώτη φορά στο 2026 ένας οδηγός πέρα από τους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να πάρει pole position για Grand Prix. O Λάντο Νόρις με μία εντυπωσιακή επίδοση στο Q3 κέρδισε τον Λιούις Χάμιλτον και πήρε την 1η θέση για τον αυριανό αγώνα.

Ο Βρετανός έγινε μόλις ο τέταρτος στην ιστορία της McLaren που μετρά πάνω από μία pole στην Ουγγαρία και αύριο θέλει να φτάσει στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στην πίστα. Για να το κάνει αυτό πρέπει όμως να κερδίσει τις δύο Ferrari.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

H πρώτη αντίδραση του Νόρις

Μετά το τέλος της μάχης του Q3, o Νόρις εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για το επίτευγμά του, ενώ μίλησε και για την ταχύτητα της Ferrari σε αυτή την πίστα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Ήταν δύσκολες κατατακτήριες. Αυτοί οι τύποι στη Ferrari είναι πολύ γρήγοροι. Οι διαφορές ήταν οριακές όλο το τριήμερο, αλλά δείχναμε γρήγοροι από τους πρώτους κιόλας γύρους μας, ενώ φέραμε και μερικές αναβαθμίσεις. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσο ακριβώς βοηθούν σε χρόνo, αλλά σίγουρα βοήθησαν σήμερα. Είμαι πολύ ευτυχής που επέστρεψα στην κορυφή, ειδικά σε μια πίστα όπου σίγουρα θέλεις να ξεκινάς από την pole position».

Για τον τελευταίο γύρο του στο Q3, ανέφερε: «Είχα αυτοπεποίθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι γύροι μου στο Q3 δεν ήταν οι καλύτεροι, ακόμα και αυτός στο τέλος, οπότε ήταν ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι είμαι στην κορυφή. Κάνουμε καλή δουλειά. Το μονοθέσιο προσφέρει καλή αίσθηση και είχα την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν. Πίεσα περισσότερο στον τελευταίο γύρο. Κάποια ρίσκα απέδωσαν, κάποιες όχι, αλλά το σημαντικό είναι ότι τα καταφέραμε στο τέλος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για την ομάδα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη σκληρή δουλειά. Αύριο μας περιμένει άλλη μια μεγάλη αποστολή».

Αύριο η μάχη θα είναι μεγάλη

Μιλώντας για τον αυριανό αγώνα στην Ουγγαρία, ο Νόρις αναγνώρισε πως αυτός βρίσκεται σε θέση ισχύος έναντι του ανταγωνισμού: «Βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή θέση για την εκκίνηση, όμως αυτοί οι δύο Ferrari κάνουν καλές εκκινήσεις και είναι γρήγοροι όλη τη σεζόν. Περιμένω έναν δύσκολο αγώνα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποια ελαστικά θα εκκινήσουν αύριο. Ίσως βρίσκονται σε ελαφρώς καλύτερη θέση σε ορισμένους τομείς, αλλά από εκεί και πέρα εμείς κάναμε τη δουλειά που έπρεπε σήμερα. Είμαι ικανοποιημένος και θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον αγώνα».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ουγγαρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.