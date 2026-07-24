O Λιούις Χάμιλτον ήταν ταχύτερος και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Χανγκάρορινγκ, με τη Ferrari να κάνει το 1-2.

Η δράση στο Grand Prix Ουγγαρίας, τον 11ο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Η πρόσφυση παρέμεινε σημαντικό πρόβλημα για τις ομάδες, με τη μεγαλύτερη ένταση του ανέμου να χαλάει τις ισορροπίες στα μονοθέσια. Μία όμως ομάδα ήταν αυτή που ξεχώρισε.

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Η Ferrari κυριαρχεί στην Ουγγαρία

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Ουγγαρίας ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν εντυπωσιακός και με τη δεύτερη προσπάθειά του με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli έγραψε το 1:18,729 για να πάρει την 1η θέση, έχοντας λύσει τα προβλήματα αστάθειας του FP1.

Δεύτερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-26, με τον Μονεγάσκο να υπολείπεται 0,148 δλ από τον teammate του, με τους δύο να κυριαρχούν την Παρασκευή στο Χανγκάρορινγκ. Τα κόκκινα μονοθέσια έχουν το πλεονέκτημα, ενώ στις ενδείξεις τηλεμετρίας η απόδοση στις μεσαίες και αργές στροφές είναι καλύτερες του ανταγωνισμού.

Lewis on a long run as the clock ticks down ⏱️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/5jphnhBcGD — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

Μάχη για την 3η θέση

Τρίτος την Παρασκευή ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός πρωταθλητής με την αναβαθμισμένη MCL40 ήταν ανταγωνιστικός, όμως δεν θα είναι χαρούμενος με τη διαφορά 0,499 δλ από τον Χάμιλτον. Ακόμα πιο δυσαρεστημένος πρέπει να είναι ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν 0,692 δλ μακριά από την κορυφή, έχοντας και πάλι παράπονα από το μονοθέσιό του.

Η Mercedes F1 είχε μια κάκιστη Παρασκευή στην Ουγγαρία. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν στην 5η θέση όντας ένα δευτερόλεπτο πίσω από τη Ferrari του Χάμιλτον, ενώ ο Κίμι Αντονέλι κατετάγη 13ος, έχοντας λάθη στις προσπάθειές του με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η εικόνα της W17 ήταν προβληματική, όμως έχουμε ξαναδεί τη γερμανική ομάδα να κρύβεται στις ελεύθερες δοκιμές.

Ο Ίσακ Χατζάρ πήρε την 6η θέση, μπροστά από τον Λίαμ Λόσον της Racing Bulls. O Όσκαρ Πιάστρι δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi και Άρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls.

That's a big lock-up for Kimi at Turn 2 😮



Conditions have been really challenging out there for everyone! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/IKnKEGbuv5 July 24, 2026

Ατύχημα και κόκκινη σημαία

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας στο FP2 η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της. Ο λόγος ήταν η έξοδος του Φράνκο Κολαπίντο. O οδηγός της Alpine έχασε το πίσω μέρος στην τελευταία στροφή και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες, προκαλώντας ζημιά στο μονοθέσιό του.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών αναμένεται να δούμε τις τελικές προσομοιώσεις κατατακτηρίων και τη δυναμική των ομάδων.

Αποτελέσματα FP2 GP Ουγγαρίας

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.