Το νέο εξηλεκτρισμένο SUV της JAECOO συνδυάζει έως 224 ίππους, pet-friendly φιλοσοφία και πλούσιο εξοπλισμό με τιμές που ξεκινούν από 26.200 ευρώ.

Η JAECOO ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το λανσάρισμα του νέου Jaecoo 5. Πρόκειται για ένα σύγχρονο compact SUV με μήκος 4,38 μέτρα, το οποίο διατίθεται σε δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις: την πλήρως υβριδική (SHS-H) και την αμιγώς ηλεκτρική (EV). Τη διανομή της μάρκας στη χώρα μας έχει αναλάβει η O&J Automotive Hellas του Ομίλου Emil Frey.

Το νέο μοντέλο ξεκινά τις πωλήσεις του με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, καθώς η υβριδική έκδοση διατίθεται από 26.200 ευρώ (με υπολογισμό της προωθητικής ενέργειας 700 ευρώ), ενώ η αμιγώς ηλεκτρική από 28.900 ευρώ (με το όφελος της εταιρικής προσφοράς και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

Υβριδικό με 224 ίππους και αυτονομία έως 905 km

Η πλήρως υβριδική έκδοση JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί το προηγμένο Super Hybrid System της εταιρείας, προσφέροντας ηλεκτρική αίσθηση οδήγησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Το σύστημα αποτελείται από έναν 1.5 TGDi turbo βενζινοκινητήρα 143 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες 204 ίππων, μπαταρία 1,83 kWh και ειδικό υβριδικό κιβώτιο DHT.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους και τα 295 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η μέση κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 5,3 l/100 km (WLTP), ενώ η συνδυασμένη αυτονομία αγγίζει τα 905 χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ.

Αμιγώς ηλεκτρικό με 402 km αυτονομίας και ταχεία φόρτιση

Για όσους επιλέγουν τη μηδενικών εκπομπών μετακίνηση, το JAECOO 5 EV εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 211 ίππων (155 kW) και 288 Nm ροπής, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία χωρητικότητας 61 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 402 km στον κύκλο WLTP.

Στο κομμάτι της φόρτισης, το ηλεκτρικό SUV υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 130 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 30% σε 80% σε 28 λεπτά. Επιπλέον, διαθέτει τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) για παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές, καθώς και επιπλέον εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) 35 λίτρων.

Pet-Friendly φιλοσοφία, 19 συστήματα ADAS και τιμές

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη μεταφορά κατοικιδίων, καθώς το JAECOO 5 διαθέτει επενδύσεις καθισμάτων πιστοποιημένες από την TÜV SÜD ως Pet-Friendly (αντιβακτηριακή προστασία 99,9% και αντοχή σε γρατζουνιές), καθώς και ειδική λειτουργία Pet Mode στον κλιματισμό. Η ασφάλεια ενισχύεται από 19 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης (ADAS), πανοραμική κάμερα 540° και κεντρική οθόνη infotainment 13,2 ιντσών.

Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (8 χρόνια για τη μπαταρία της ηλεκτρικής έκδοσης) και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος: