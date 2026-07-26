Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Χανγκάρορινγκ; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 11ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ουγγαρίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 70 γύρων που ακολουθεί.

Στο σημερινό αγώνα όλα είναι ανοικτά, με τη στρατηγική να παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ μένει να δούμε εάν θα έχουμε μια τρίτη διαφορετική ομάδα να παίρνει νίκη στη σεζόν. Το μόνο σίγουρο είναι πως η σειρά εκκίνησης θα μας δώσει έναν συναρπαστικό πρώτο γύρο.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, η πλειονότητα των οδηγών έχει δύο φρέσκα σετ της σκληρής γόμας ελαστικών της Pirelli και ένα της μεσαίας γόμας ελαστικών για το σημερινό αγώνα. Η Ferrari έχει ακολουθήσει μια διαφορετική στρατηγική από τον ανταγωνισμό, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον έχει ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών και κανένα φρέσκο σετ της μεσαίας γόμας, όπως και ο Σαρλ Λεκλέρ.

Όσοι οδηγοί δεν πέρασαν στο Q3 έχουν ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, προτείνει ως ιδανική στρατηγική τα δύο pit stop. H ιταλική εταιρεία προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών, με την πρώτη αλλαγή να είναι μεταξύ των γύρων 17 και 23. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή, με τη δεύτερη αλλαγή να είναι και πάλι στη σκληρή γόμα μεταξύ των γύρων 40 και 46.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι του ενός pit stop. H Pirelli προτείνει τη μεσαία γόμα για την εκκίνηση του αγώνα με τη μοναδική αλλαγή να είναι στη σκληρή γόμα μεταξύ των γύρων 26 και 32. Δύο ακόμη στρατηγικές προτείνονται, αμφότερες των δύο pit stop, με το πρώτο stint να περιλαμβάνει χρήση της μαλακής γόμας ελαστικών στη μία και αυτή ενδέχεται να ακολουθήσει ο Λιούις Χάμιλτον. Στην άλλη προτείνει τη μαλακή γόμα ελαστικών για το τελευταίο μέρος του αγώνα.

Μεγάλη σημασία θα έχει αν παρέμβει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας ή το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας και αλλάξει τις ισορροπίες.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ουγγαρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.