Επίσημο: Η F1 επιστρέφει φέτος στη Μαλαισία

Η πίστα της Σεπάνγκ μπαίνει στο καλεντάρι της Formula 1 τον Οκτώβριο, αντικαθιστώντας τον αγώνα του Μπαχρέιν λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η ανατροπή για την οποία κάναμε λόγο πρινω από λίγες ημέρες, με την πιθανότητα επιστροφής της Μαλαισίας στο πρόγραμμα της Formula 1, πλέον επιβεβαιώνεται και επίσημα. Η F1 και η FIA ανακοίνωσαν ότι η πίστα της Σεπάνγκ θα φιλοξενήσει το «Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix» το τριήμερο 2-4 Οκτωβρίου 2026.

Η συμφωνία επήλθε μετά από συνεργασία της Formula 1, της FIA και των κυβερνήσεων του Μπαχρέιν και της Μαλαισίας, επιτρέποντας στο άθλημα να διατηρήσει έναν αγώνα που διαφορετικά δεν θα πραγματοποιούνταν.

Πώς το GP Μπαχρέιν μεταφέρεται στη Μαλαισία

Αιτία για αυτή την απρόσμενη μεταφορά είναι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε στην ακύρωση των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία που ήταν προγραμματισμένοι για τον Απρίλιο. Καθώς το Μπαχρέιν επιθυμούσε να διατηρήσει την παρουσία του στο καλεντάρι, βρέθηκε η λύση της διεξαγωγής του αγώνα στη Μαλαισία, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική εγγύτητα με το GP Σινγκαπούρης που ακολουθεί.

Έτσι, ο αγώνας στη Σεπάνγκ δημιουργεί ένα εντυπωσιακό «triple-header» (τρεις συνεχόμενους αγώνες σε τρία Σαββατοκύριακα). Θα προηγηθεί το GP Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού (που θα διεξαχθεί Σάββατο για διευκόλυνση των logistics), θα ακολουθήσει η Μαλαισία και στη συνέχεια η Σινγκαπούρη.

Σεπάνγκ: Η επιστροφή μιας θρυλικής πίστας

Η Σεπάνγκ έκανε ντεμπούτο στο καλεντάρι το 1999 και αποτελεί μία από τις πιο τεχνικές και αγαπημένες πίστες των οδηγών, γνωστή για τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και τις θεαματικές μάχες. Η F1 είχε αποχωρήσει από τη Μαλαισία μετά το 2017 λόγω οικονομικών διαφωνιών και πτώσης των εισιτηρίων.

Τελευταίος νικητής στη Σεπάνγκ το 2017 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ στον ίδιο αγώνα είχε κάνει το ντεμπούτο του στην F1 ο Πιέρ Γκασλί. Πολυνίκης της πίστας παραμένει ο Σεμπάστιαν Φέτελ με 4 νίκες, ο Φερνάντο Αλόνσο μετρά 3 νίκες, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον κατέχει το ρεκόρ των 5 pole positions.

Ο αγώνας τελεί υπό την τυπική έγκριση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC), ενώ το καλεντάρι της F1 παραμένει σταθερό στους 23 αγώνες για τη σεζόν του 2026.



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