Στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στην Ουγγαρία η McLaren Racing ετοιμάζει ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων για την MCL40.

Το καλοκαιρινό διάλειμμα πλησιάζει, όμως στο Ουόκινγκ ο ρυθμός εξέλιξης παραμένει στο κόκκινο. Το επερχόμενο Grand Prix Ουγγαρίας αποτελεί κομβικό σημείο για τη McLaren, καθώς η ομάδα φέρνει στο Χανγκάρορινγκ ένα εκτεταμένο πακέτο αναβαθμίσεων, επιδιώκοντας να κλείσει την ψαλίδα από τη Mercedes και τη Ferrari.

Μετά τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν μεταξύ Μαϊάμι και Μόντρεαλ, η McLaren παρουσιάζει ένα άκρως σημαντικό πακέτο που εν πολύς θα ορίσει την τύχη της για τη συνέχεια της σεζόν. Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν ένα εντελώς ανασχεδιασμένο δάπεδο, συνοδευόμενο από νέα αεροδυναμικά στοιχεία για την αύξηση της κάθετης δύναμης και της συνολικής αποδοτικότητας της MCL40.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η McLaren ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα

Πρόκειται για τον πρώτο ουσιαστικό καρπό της νέας τεχνικής κατεύθυνσης υπό τον Αντρέα Στέλα, η οποία άλλαξε μετά την αρχή της σεζόν. Ο Ιταλός είχε παραδεχθεί ότι η ομάδα είχε μείνει πίσω στην εξέλιξη κατά τρεις μήνες σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, λόγω της παρατεταμένης μάχης για το πρωτάθλημα του 2025.

«Η δουλειά που έγινε στο εργοστάσιο τους τελευταίους μήνες ήταν εξαιρετικά εντατική. Οι αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι ήταν το πρώτο βήμα, ενώ μια ακόμα σημαντική εξέλιξη έρχεται στην Ουγγαρία και αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Πλέον έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση και ελπίζουμε να δούμε μια άμεση επιτάχυνση της ανταγωνιστικότητάς μας από αυτό το τριήμερο», είπε ο Στέλα.

Το πακέτο αναμένεται να αξιολογηθεί στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής, ώστε η βρετανική ομάδα να αντλήσει το μέγιστο της απόδοσης.

Ντεμπούτο για την περιστρεφόμενη αεροτομή

Στο επίκεντρο του τεχνικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η πρώτη δοκιμή στην πίστα της εξελιγμένης περιστρεφόμενης πίσω αεροτομής. Η McLaren προγραμματιζόταν να τη δοκιμάσει στο FP1 της Αυστρίας, όμως τεχνικά ζητήματα στο γκαράζ εμπόδισαν την έξοδό της στην πίστα, στέλνοντας το εξάρτημα πίσω στο Ουόκινγκ για επανασχεδιασμό.

Η συγκεκριμένη λύση, εμπνευσμένη από το concept της Ferrari, διαθέτει κύριο προφίλ που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες όταν ενεργοποιείται η λειτουργία χαμηλής οπισθέλκουσας. Με τον τρόπο αυτό προσφέρει αυξημένη τελική ταχύτητα στις ευθείες χωρίς απώλεια κάθετης δύναμης στις στροφές.

Η παρουσία της πτέρυγας στη Βουδαπέστη θα έχει αμιγώς δοκιμαστικό χαρακτήρα. Η McLaren επιβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα της Ουγγαρίας ούτε στο GP Ολλανδίας που ακολουθεί. Αν τα δεδομένα είναι θετικά, το αγωνιστικό της ντεμπούτο τοποθετείται για τη Μόντσα ή το Μπακού, όπου η μείωση των αεροδυναμικών αντιστάσεων είναι ζωτικής σημασίας.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.