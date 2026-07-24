Renault Group: Σταθερές πωλήσεις με «όπλο» την ηλεκτροκίνηση

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο γαλλικός όμιλος κατέγραψε 1,16 εκατ. πωλήσεις, δίνοντας έμφαση στα υβριδικά, τα ηλεκτρικά και την κερδοφορία.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έκλεισε με σταθερές επιδόσεις για τον Όμιλο Renault, ο οποίος κατέγραψε 1.165.133 ταξινομήσεις οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (-0,4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025).

Πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβεται μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή: ο γαλλικός όμιλος δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα των πωλήσεων, τη διατήρηση υψηλών υπολειμματικών αξιών για τα μοντέλα του και την ενίσχυση της κερδοφορίας, αποφεύγοντας τα λιγότερο αποδοτικά κανάλια πωλήσεων.

Πάνω από 1 στα 2 αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι εξηλεκτρισμένο

Η μετάβαση στη νέα εποχή της μετακίνησης επιταχύνεται θεαματικά. Στην Ευρώπη, τα εξηλεκτρισμένα οχήματα (υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά) αντιπροσωπεύουν πλέον το 52,0% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων του Group, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (BEV) κάλυψαν το 18,8% των ευρωπαϊκών ταξινομήσεων του ομίλου. Η μάρκα Renault ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας, καθώς 2 στα 3 αυτοκίνητά της (66,3%) που πουλήθηκαν στην Ευρώπη ήταν εξηλεκτρισμένα. Μεγάλος πρωταγωνιστής αναδείχθηκε το νέο Renault 5 E-Tech, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων της κατηγορίας B στην ευρωπαϊκή αγορά.

Dacia Sandero: Το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο της Ευρώπης

Στο μέτωπο της Dacia, παρά τη μικρή υποχώρηση των συνολικών ταξινομήσεων (327.077 οχήματα, -8,1%), το Dacia Sandero διατήρησε σταθερά τον τίτλο του απόλυτου best-seller, όντας το πρώτο σε πωλήσεις επιβατικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη ανεξαρτήτως κατηγορίας και καναλιού πωλήσεων.

Παράλληλα, η Dacia ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στα υβριδικά σύνολα. Οι υβριδικές εκδόσεις των Duster και Bigster κατέγραψαν αύξηση 30,2%, με αποτέλεσμα το 30,8% των συνολικών πωλήσεων της μάρκας να αφορά πλέον εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.

Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων για την Alpine

Η Alpine πραγματοποίησε το καλύτερο εξάμηνο της ιστορίας της, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά 69,1% με 8.538 οχήματα παγκοσμίως. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο ηλεκτρικό hot hatch Alpine A290, το οποίο σημείωσε 5.890 ταξινομήσεις.

Πλέον, περισσότερο από το 80% των πωλήσεων της Alpine αφορά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ η έναρξη των παραδόσεων του νέου Alpine A390 διευρύνει ακόμα περισσότερο το κοινό-στόχο της μάρκας στην κατηγορία των σπορ ηλεκτρικών κατασκευών.