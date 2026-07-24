Σαν Σήμερα: Το λάθος του Λεκλέρ που τον έβγαλε εκτός μάχης τίτλου (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Αγώνες από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και την τωρινή θα... ζήσουμε στο σημερινό ταξίδι μας στην ιστορία της Formula 1. Νίκες πρωταθλητών και οδηγών που έγραψαν ιστορία στους αγώνες ταχύτητας. Στο MotoGP έγιναν δύο αγώνες, ενώ θα επισκεφθούμε και την Αργεντινή για αγώνα του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, ο 40χρονος Τζακ Μπράμπαμ εκκίνησε από την pole position στο GP Ολλανδίας του Ζάντβορτ και έριξε γύρο σε όλους τους οδηγούς, κατακτώντας έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Η επίδοση αυτή αποτέλεσε ένα είδος απάντησης προς τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία αμφισβητούσαν τον τότε δύο-φορές πρωταθλητή της F1 και επικεφαλής της βαθμολογίας, λόγω της ηλικίας του. Μάλιστα, ο «Black Jack» δεν δίστασε να αντιμετωπίσει χιουμοριστικά την στάση αυτή πριν τον αγώνα, προσεγγίζοντας το μονοθέσιό του στο grid φορώντας μια ψεύτικη γενειάδα και κρατώντας ένα μπαστούνι. Πίσω από τον Αυστραλό θρύλο τερμάτισε η BRM P261 του Γκρέιαμ Χιλ και η Lotus 33 του τότε πρωταθλητή Τζιμ Κλαρκ.

Σαν σήμερα το 1980, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Αργεντινής στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Νικητής αναδείχθηκε ο Βαλτερ Ρερλ και δεύτερος ήταν ο Χάνου Μίκολα.

Σαν σήμερα το 1988, η McLaren-Honda συνέχισε ασταμάτητη την ονειρική της σεζόν στην F1 και έκανε άνετα το 1-2 στην παλιά χάραξη του Χόκενχαϊμ. Νικητής αναδείχθηκε ο Άιρτον Σένα ο οποίος ξεπέρασε εμφατικά τον Αλέν Προστ. Η Ferrari κατέλαβε τις δύο επόμενες θέσεις με τους Γκέρχαρντ Μπέργκερ και Μικέλε Αλμπορέτο.

Σαν σήμερα το 2005, ο Φερνάντο Αλόνσο της Renault είδε τον ταχύτερο Κίμι Ράικονεν να εγκαταλείπει από το GP Γερμανίας με αστοχία στα υδραυλικά της McLaren και κατέκτησε την έκτη του νίκη στη σεζόν. Τα πράγματα ωστόσο εξελίχθηκαν αρκετά καλύτερα για την έτερη McLaren, του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. Ο Κολομβιανός είχε εκκινήσει τελευταίος και με μία θαυμάσια επίδοση κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Τρίτος ήταν ο Τζένσον Μπάτον, στο πρώτο και μοναδικό του βάθρο στη σεζόν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2005, ο Βαλεντίνο Ρόσι θριάμβευσε σε έναν από τους πιο χαοτικούς αγώνες στα χρονικά του MotoGP, παίρνοντας πρώτος την καρό σημαία στο GP Μεγάλης Βρετανίας για την έβδομη νίκη του στη σεζόν. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, μόλις 11 από τους 21 αναβάτες κατάφεραν να τερματίσουν. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Κένι Ρόμπερτς Jr και τρίτος ήταν ο Άλεξ Μπάρος.

Σαν σήμερα το 2011, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό GP Γερμανίας στο πλαίσιο της F1. Ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε τον αγώνα και σημείωσε έτσι την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Ο Βρετανός της McLaren χρειάστηκε να δώσει επικές μονομαχίες με τους Μαρκ Ουέμπερ και Φερνάντο Αλόνσο, επικρατώντας τελικά στο Νίρμπουργκρινγκ έχοντας εκκινήσει από την δεύτερη θέση.

Σαν σήμερα, επίσης το 2011, ο Κέισι Στόνερ ενίσχυσε περισσότερο τις ελπίδες του για έναν δεύτερο τίτλο στο MotoGP κερδίζοντας στην εντυπωσιακή πίστα της Λαγκούνα Σέκα. Δεύτερος ήταν ο Χόρχε Λορένθο, ενώ ο Ντάνι Πεντρόσα «έκλεισε» το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2016, το GP Ουγγαρίας της F1 προσέφερε έναν αγώνα διαχείρισης ελαστικών και στρατηγικής, με τον πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον να ξεπερνά στην εκκίνηση τον Νίκο Ρόσμπεργκ και να κατακτά έπειτα τη νίκη. Αυτή ήταν η πέμπτη του εκείνη την χρονιά και τον ανέβασε στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών για πρώτη φορά στη σεζόν.

Σαν Σήμερα το 2022, ο Σαρλ Λεκλέρ δέχθηκε μια από τις μεγαλύτερες ήττες της καριέρας του στο Grand Prix Γαλλίας. Ο Μονεγάσκος είχε εκκινήσει από την pole position και είχε τον Μαξ Φερστάπεν κολλημένο πίσω του στο πρώτο μέρος του αγώνα. Η Red Bull Racing κάλεσε πρώτα τον Ολλανδό για αλλαγή ελαστικών με τον Μονεγάσκο να μένει στην πίστα. Ο οδηγός της Ferrari πίεζε στο όριο και στο 18ο γύρο έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά και οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη. Έτσι ο Φερστάπεν πήρε την πρωτοπορία και τη νίκη, η οποία εκτόξευσε τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών σε τέτοιο βαθμό που τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως δύσκολα θα χάσει τον τίτλο. Δεύτερος τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον και τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ.