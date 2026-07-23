Σύνθημα νίκης από τον Λιούις Χάμιλτον στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στην Ουγγαρία, με τον Βρετανό να ορίζει ξεκάθαρο στόχο πριν ξεκινήσει η δράση.

Πολύ σημαντικό αναμένεται το Grand Prix Ουγγαρίας της Formula 1 του 2026 για τη Scuderia Ferrari και τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός στρέφει την προσοχή του στον αγώνα του Χανγκάρορινγκ, έχοντας ως μοναδικό στόχο την επιστροφή στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου σε μία από τις πιο αγαπημένες του διαδρομές στο ημερολόγιο της Formula 1.

Έχοντας έναν απογοητευτικό αγώνα στο Σπα, όπου είχε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο, ο Χάμιλτον γνωρίζει πως δεν έχει άλλο περιθώριο να χάσει βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η διαφορά από τον Κίμι Αντονέλι είναι στους 45 βαθμούς και ο αγώνας της Ουγγαρίας σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου μισού της σεζόν.

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Έτοιμος για τη μάχη ο Χάμιλτον

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κατέχει το απόλυτο ρεκόρ νικών στο Χανγκάρορινγκ, έχοντας επικρατήσει συνολικά 8 φορές. Ωστόσο, έχουν περάσει έξι χρόνια από την τελευταία φορά που πανηγύρισε τη νίκη στη Βουδαπέστη, το 2020. Ενόψει του αγώνα στην Ουγγαρία, ο Βρετανός εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μπορεί να ανακτήσει τη φόρμα του και να διεκδικήσει την πρώτη θέση την Κυριακή.

«Ελπίζω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρώτα απ' όλα, πρέπει ο ίδιος να παρουσιαστώ έτοιμος και να αποδώσω στο επίπεδο που ξέρω ότι μπορώ στη Βουδαπέστη. Πρέπει να πάμε εκεί και να παλέψουμε για τη νίκη», ανέφερε ο Χάμιλτον.

Η αισθητή βελτίωση φέρνει αισιοδοξία για τη συνέχεια

Παρά την ατυχία στο Βέλγιο, η φετινή σεζόν εξελίσσεται θετικά για τον Χάμιλτον, ο οποίος έχει ήδη σημειώσει την πρώτη του

νίκη με τα νέα κόκκινα, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο Βρετανός στάθηκε στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών τριημέρων.

«Είναι σίγουρα πολύ ενθαρρυντικό που βελτιωνόμαστε ως ομάδα. Η ομάδα παίρνει εξαιρετικές αποφάσεις στη στρατηγική. Έχουμε ανέβει επίπεδο συνολικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε τα Σαββατοκύριακα. Στο Σπα είχαμε τον ρυθμό για να νικήσουμε. Με όλα όσα συνέβησαν, το γεγονός ότι φύγαμε με βαθμούς με κάνει πραγματικά ευγνώμονα», πρόσθεσε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

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