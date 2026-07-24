Ενόψει του αγώνα της Formula 1 στην Ουγγαρία, η Scuderia πήρε μαζί της μία νέα περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή που δανείζεται λεπτομέρειες από άλλες ομάδες.

Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένει η Ferrari το Grand Prix Ουγγαρίας. Ο 10ος αγώνας της σεζόν θα είναι ένα από τα πιο καθοριστικά αγωνιστικά τριήμερα του 2026, με την SF-26 να δοκιμάζεται στα όριά της.

Ο Λιούις Χάμιλτον έχει δηλώσει πως στόχος στο Χανγκάρορινγκ είναι η νίκη, μια δήλωση που το έκανε για πρώτη φορά εφέτος. Στη θεωρία το κόκκινο μονοθέσιο βολεύεται στην πίστα της Ουγγαρίας, μιας και η ισχύς του κινητήρα έχει μικρότερη σημασία σε σχέση με άλλες πίστας.

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Νέα αεροδυναμική λύση

Στο Χανγκάρορινγκ η Ferrari αναμένεται να αγωνιστεί με τη νέα περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή. Η ιταλική ομάδα εξέλιξε τη λύση που παρουσίασε στις χειμερινές δοκιμές και θέλει να κάνει ένα επιπλέον βήμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει καινούργια αεροδυναμικά στοιχεία στο άνω επίπεδο της πίσω αεροτομής, τα οποία μοιάζουν με δόντια καρχαρία. Αυτή η λύση εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μονοθέσιο της Mercedes και την έχουν ακολουθήσει και άλλες ομάδες.

Αυτό που είναι πιο εμφανές είναι οι τρεις σειρές αεροδυναμικών φτερών, ακριβώς μπροστά από την επιφάνεια που περιστρέφεται.

Τα συγκεκριμένα αεροδυναμικά στοιχεία μπορεί μόνο η Ferrari να τα τρέξει, μιας και οι υπόλοιπες ομάδες στο συγκεκριμένο σημείο έχουν το μηχανισμό ενεργοποίησης της ενεργής πίσω αεροτομής. Οι υπόλοιπες ομάδες έτρεξαν ανάλογες λύσεις στο Μονακό, όμως σε εκείνο το Grand Prix δεν υπήρχε Straight Mode.

Ferrari mantiene la macarena pero añade deflectores en centro ala principal para generar más carga aero. pic.twitter.com/O2uttgTQiU July 23, 2026

Θα πάρει η Ferrari τα κέρδη που θέλει;

Στόχος της Ferrari είναι η αύξηση της αεροδυναμικής απόδοσης της SF-26, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να διεκδικήσουν την Κυριακή τη νίκη στον αγώνα. Αυτή η αναβάθμιση είναι ακόμη μια απόδειξη της επιθετικής στρατηγικής στην εξέλιξη του μονοθεσίου, με τον Βρετανό να είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Έχοντας στη διάθεσή της αεροδυναμικές λύσεις που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν άλλες ομάδες όπως τα τρία στοιχεία στην πίσω αεροτομή και το FTM πάνω από τον διαχύτη, η Scuderia θέλει να είναι αυτή που θα περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού.

Όμως, οι απαντήσεις θα δοθούν στην πίστα και πολλές φορές εφέτος έχουμε δει τις προβλέψεις να πηγαίνουν… κουβά.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.