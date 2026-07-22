Η νέα εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» την εντυπωσιακή μάχη του GP Βελγίου, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη μεγάλη νίκη.

Το Grand Prix Βελγίου χάρισε στους φίλους της Formula 1 έναν ακόμη συναρπαστικό αγώνα για το 2026, γεμάτο ανατροπές, δράμα, έντονο παρασκήνιο και μάχες που κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο θρυλικό Σπα, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η ψηφιακή παραγωγή του Gazzetta, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η σταθερή συνήθεια των πιστών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επέστρεψε στις οθόνες προκειμένου να φωτίσει τα πιο κρίσιμα σημεία από το τριήμερο του 10ου αγώνα της σεζόν. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναλυτική ροή των γεγονότων και να κατανοήσουν πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες στην πίστα, μέσα από ένα απολαυστικό και άκρως ενημερωτικό επεισόδιο.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επιστροφή του Κίμι Αντονέλι στις νίκες και συνέβη με μία εξαιρετική εμφάνιση στα δάση των Αρδεννών. Ο Ιταλός έκανε ένα καθοριστικό προσπέρασμα στον Σαρλ Λεκλέρ και δεν επέτρεψε στον Μονεγάσκο να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Συζητήθηκαν επίσης οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις των αγωνοδικών και τα νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου. Πάντα με έγκυρο ρεπορτάζ, τεχνική προσέγγιση αλλά και το απαραίτητο χιούμορ, καταγράφηκαν τα κέρδη και τις απώλειες για κάθε ομάδα και δόθηκαν απαντήσεις για το πώς κρίθηκε η τελική επικράτηση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.