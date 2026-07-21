Ο δέκατος αγώνας της Formula 1 στο 2026 προσέφερε μια διαφορετική εμπειρία από τους προηγούμενους, καθώς πρωταγωνιστές δεν ήταν μόνο οι οδηγοί στην πίστα.

Ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1 σο 2026 είχε ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε και μάχες που ξεχώρισαν. Ο Κίμι Αντονέλι πήρε τη νίκη στο Βέλγιο με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ η πιο λαμπρή στιγμή του ήταν ξεκάθαρα ο γύρος της pole position το Σάββατο.

Αυτή τη φορά η τύχη δεν του γύρισε την πλάτη και παρά το Virtual Safety Car, προσπέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ για την έκτη του φετινή νίκη. Το πρωτάθλημα άλλαξε και πάλι εικόνα, με μία στάση να απομένει πριν από την καλοκαιρινή διακοπή.

Ποιοι όμως ήταν αυτοί που βγήκαν κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Οι κερδισμένοι του GP Βελγίου

Κίμι Αντονέλι: Ο Ιταλός πηγαίνει στην Ουγγαρία με διαφορά 45 βαθμών από τον 2ο Λιούις Χάμιλτον. Η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη και πλέον οδεύουμε σε ένα σημείο της σεζόν που η διαχείριση θα είναι πιο σημαντική από το ρίσκο. Για μία ακόμη φορά ο Αντονέλι έδειξε πως προορίζεται για μεγάλα πράγματα, εκτελώντας ένα άψογο τριήμερο, με την ταχύτητά του να είναι και πάλι το σημείο αναφοράς.

A sixth Grand Prix win for Kimi 🤙🍾 pic.twitter.com/oUB0X54cID — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 20, 2026

Γκάμπριελ Μπορτολέτο: Ναι, το VSC τον βοήθησε αρκετά, όμως έπρεπε να παλέψει για την 8η θέση. Έχοντας ως αντίπαλο τον Άρβιντ Λίντμπλαντ με ένα καλύτερο και ισχυρότερο μονοθέσιο, ο Βραζιλιάνος πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Για πρώτη φορά στη σύντομη ιστορία της, η Audi βαθμολογήθηκε για δεύτερο σερί αγώνα και επιβεβαίωσε την πρόοδο που έχει κάνει σε ταχύτητα κατά τη διάρκεια των Grand Prix.

Φράνκο Κολαπίντο: Το διπλό προσπέρασμα του οδηγού της Alpine σε Πιερ Γκασλί και Λίαμ Λόσον ήταν ένα από τα highlight του αγώνα. Ο Αργεντινός έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, πήρε 1 βαθμό και έδειξε και πάλι πως πλέον έχει εδραιωθεί στη Formula 1 και δεν αποκλείεται αν συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό να προσελκύσει το ενδιαφέρων πολλών μνηστήρων.

Οι αγωνοδίκες: Μετά από καιρό οι αγωνοδίκες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και γι’ αυτό είναι κερδισμένοι. Βέβαια χαμένο βρέθηκε το racing με τις σκανδαλώδης αποφάσεις τους. Αρχικά στο συμβάν Χάμιλτον-Ράσελ, που χαρακτήρισε αγωνιστικό ο οδηγός της Mercedes, κάνουν αναφέρουν εσφαλμένα πως: «παρά την προσπάθεια αποφυγής του μονοθεσίου 63 μέσω διορθωτικού ελιγμού στο τιμόνι, το μονοθέσιο 44 ήρθε σε επαφή με τη δεξιά πλευρά του μονοθεσίου 63». Μόνο που αυτός ο ελιγμός, όπως αναλύσαμε στην εκπομπή Pole Position by Allwyn, προήλθε από μια πρώτη επαφή ανάμεσα στα δύο μονοθέσια, τα οποία μέσω της φοράς που έχουν συγκλίνουν μεταξύ τους.

Η δεύτερη σκανδαλώδης απόφαση ήταν στο συμβάν Λεκλέρ-Πιάστρι στο οποίο ανέφεραν ότι: «Το μονοθέσιο 81 κάλυπτε εν μέρει το μονοθέσιο 16, όμως ο εμπρός άξονας του μονοθέσιο 81 δεν βρισκόταν πιο μπροστά από τον εμπρός άξονα του μονοθέσιο 16». Εδώ οι αγωνοδίκες μας λένε πως όχι μόνο είναι ευθύνη του Πιάστρι που έκανε απόπειρα προσπεράσματος, αλλά αν ο Λεκλέρ, που έκανε κίνηση προς τα αριστερά κατά το φρενάρισμα (κάτι που είναι άκρως επικίνδυνο), έστελνε τον Αυστραλό στις μπαριέρες, πάλι ο οδηγός της McLaren θα έφταιγε.

Οι χαμένοι του Grand Prix Βελγίου

Λιούις Χάμιλτον: Μετά από την επαφή με τον Ράσελ, το μονοθέσιο της Ferrari είχε ζημιά της τάξεως των 50 βαθμών κάθετης δύναμης όπως είπε ο Βρετανός. Αυτό σε μια πίστα όπως το Σπα μεταφράζεται σε απώλεια χρόνου άνω του μισού δευτερολέπτου, ενώ σε στροφές όπως η 13 ήταν κατά ΜΟ από 7 έως 10 χλμ/ώρα κάτω από τον Λεκλέρ. Πάραυτα, ο ρυθμός του ήταν εξαιρετικός και δίχως τη ζημιά δεν αποκλείεται να πάλευε για τη νίκη.

The damage to Hamilton’s car after the first-lap incident with Russell.



P4 with this damage. 👏 pic.twitter.com/hSLf1RPemr — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) July 21, 2026

Λάντο Νόρις: Η ποινή των 10 θέσεων ήρθε στη χειρότερη δυνατή στιγμή: Στο Grand Prix που ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ταχύτατος και αυτό φάνηκε και στο ρυθμό αγώνα του. Μετά από τον τερματισμό ήταν πολύ χαρούμενος για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και ουσιαστικά ο αγώνας στο Βέλγιο ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τον ίδιο και τη McLaren.

Haas: Στον αγώνα του Σπα η αμερικανική ομάδα παρουσίασε αναβαθμίσεις για να βελτιώσει την απόδοση του μονοθεσίου της. Το αποτέλεσμα ήταν για μία φορά απογοητευτικό, με τους δύο οδηγούς της να μην έχουν ελπίδα για μία θέση στη βαθμολογούμενη 10άδα. Το κλίμα εντός της Haas φαίνεται να χειροτερεύει αγώνα με τον αγώνα, καθώς ο Έστεμπαν Οκόν δηλώνει πλέον δημόσια πως μόνο το μονοθέσιο του Όλιβερ Μπέρμαν δουλεύει σωστά, ενώ το δικό του έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Unlucky from lap one, but we gave it everything out there 🇧🇪🏁#HaasF1 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/e06XVlq1Up — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 19, 2026

Τα μάτια μας: Η εικόνα των μονοθεσίων στο Σπα σε ορισμένα σημεία του τριημέρου ήταν αποκαρδιωτική. Ναι, στην Eau Rouge κινούνταν με 300 χλμ/ώρα, ναι, πριν την Μπανσιμόν έφταναν τα 330 χλμ/ώρα, όμως το super clipping και η αισθητή μείωση της ταχύτητας στις ευθείες εξέθεσαν το χειρότερο πρόσωπο των κανονισμών. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος το Σάββατο στο Σπα είπε: «Όποιος το 2022 είδε τις προσομοιώσεις των κανονισμών και δεν βρήκε κάτι λάθος, πρέπει να απολυθεί».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.