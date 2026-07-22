Σαν Σήμερα: Η νίκη του Χάμιλτον από τη 14η θέση που άλλαξε το πρωτάθλημα (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Πριν από 42 ολόκληρα χρόνια, ο ένας και μοναδικός Άιρτον Σένα κατέκτησε το πρώτο βάθρο της καριέρας του σε έναν αντρεπτικό αγώνα στο Μπραντς Χατς. Επιπλέον στον κόσμο της Formula 1 θα μάθουμε τι έκανε ο Φερνάντο Αλόνσο στο τελευταίο GP που πήρε pole position, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησε μια από τις σπουδαιότερες εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα του 2018. Στον κόσμο του MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες, ενώ ένας ζωντανός θρύλος έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1980, γεννήθηκε ο Σκοτ Ντίξον στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, από Νεοζηλανδούς γονείς, ένας εκ των κορυφαίων οδηγών της γενιάς του. Ο «Iceman» του Indycar επεδίωξε στα πρώτα στάδια της αγωνιστικής του καριέρας να ακολουθήσει τα χνάρια των παλιών θρύλων και συμπατριωτών, Μπρους ΜακΛάρεν και Ντένι Χιούλμ, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να εισέλθει στα λημέρια της F1. Περιορίστηκε αποκλειστικά σε ελάχιστα τεστ με τις Williams και Ferrari. Μετακόμισε στις ΗΠΑ το 1999 και έκτοτε εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν μεγάλο αστέρα των αγώνων μονοθεσίων, κατακτώντας αρχικά τον τίτλο στην μικρή κατηγορία Indy Lights το 2000. Την επόμενη χρονιά προβιβάστηκε από την PacWest Racing στο δημοφιλές πρωτάθλημα CART και πολύ σύντομα βρέθηκε στην αντίπαλη διοργάνωση του Indy Racing League (IRL) με την πανίσχυρη Chip Ganassi Racing. Ο Ντίξον παραμένει ενεργός οδηγός της ομάδας αυτής μέχρι σήμερα και μετρά έξι τίτλους στο Indycar και μια νίκη στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Πρόκειται για έναν εκ των πιο χαρισματικών και σπουδαίων οδηγών της χιλιετίας.

Σαν σήμερα το 1984, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα κέρδισε στο Μπραντς Χατς για το GP Μεγάλης Βρετανίας, με τη McLaren-TAG να ξεκινά έτσι ένα αήττητο δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Αλέν Προστ εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα και αυτό άφησε ανοικτό το πεδίο στον Ντέρεκ Ουόργουϊκ να πάρει τη 2η θέση, ενώ ο Άιρτον Σένα πανηγύρισε το πρώτο του βάθρο στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 2001, ο Μαξ Μπιάτζι εκκίνησε από την pole position στην πίστα του Σάχσενρινγκ και κινήθηκε σε ασυναγώνιστο ρυθμό, κατακτώντας έτσι τη νίκη στο GP Γερμανίας, την τρίτη του στη σεζόν για τα 500cc του «παλιού» MotoGP. Δεύτερος ήταν ο Κάρλος Τσέκα και τρίτος ο Νόρικ Άμπε.

Σαν σήμερα το 2007, ο Μάρκους Βίνκελοκ έγινε μόλις ο όγδοος οδηγός στην ιστορία που προηγήθηκε στο ντεμπούτο του σε Grand Prix. Το επίτευγμα αυτό σημειώθηκε στο χαοτικό Ευρωπαϊκό GP του Νίρμπουργκρινγκ, του οποίου οι ουρανοί σκοτείνιασαν επικίνδυνα ακριβώς πριν την εκκίνηση. Ο Βίνκελοκ είχε αντικαταστήσει τον Κρίστιαν Άλμπερς στην αδύναμη Spyker και άλλαξε σε βρόχινα ελαστικά στο τέλος του γύρου σχηματισμού, ξεκινώντας έτσι από το pit-lane. Δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς πάρα πολλοί οδηγοί αιφνιδιάστηκαν από μια καταιγίδα στον δεύτερο γύρο και βγήκαν εκτός πίστας. Μάλιστα, είχε δημιουργηθεί και το περίφημο «πάρκινγκ» στην αμμοπαγίδα της πρώτης στροφής. Μοιραία ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και ο Βίνκελοκ υπήρξε πρωτοπόρος για 6 γύρους στο μοναδικό του Grand Prix, μέχρι την «επαναφορά της κανονικότητας» στην επανεκκίνηση. Όσον αφορά την υπόθεση νίκης, οι Φερνάντο Αλόνσο (McLaren) και Φελίπε Μάσα (Ferrari), έδωσαν σκληρή μάχη. Μάλιστα οι δυο τους ήρθαν σε επαφή, με τον Ισπανό να επικρατεί εν τέλει. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Μαρκ Ουέμπερ της Red Bull Racing.

Σαν σήμερα, επίσης το 2007, ο Κέισι Στόνερ κυριάρχησε στο Αμερικανικό GP του MotoGP στη Λαγκούνα Σέκα, κατακτώντας την έκτη του νίκη στη σεζόν και επεκτείνοντας το βαθμολογικό προβάδισμά του ενόψει της καλοκαιρινής διακοπής. Ο Αυστραλός της Ducati είχε εκκινήσει από την pole position και υπήρξε άνετα επικεφαλής έως τον τερματισμό, αφήνοντας σχεδόν 10 δευτερόλεπτα πίσω του στην Suzuki του συμπατριώτη Κρις Βερμιούλεν και τον Ιταλό Μάρκο Μελάντρι.

Σαν σήμερα το 2012, ο Φερνάντο αλόνσο εκκίνησε στο GP Γερμανίας του Χόκενχαϊμ από την 22η και τελευταία του pole position στην F1, αξιοποιώντας έξυπνα το KERS της Ferrari F2012 ώστε να πάρει πρώτος την καρό σημαία για τρίτη φορά στη σεζόν. Ο Ισπανός καταδιώχθηκε από τους Τζένσον Μπάτον και Σεμπάστιαν Φέτελ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά δεν απειλήθηκε, με τον Γερμανό πρωταθλητή της Red Bull Racing μάλιστα να δέχεται μια ποινή χρόνου και να κατατάσσεται μόλις 5ος. Έτσι στο βάθρο κατέληξε ο Κίμι Ράικονεν της Lotus. Αυτό ήταν το 100ο GP στην καριέρα του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ωστόσο εγκατέλειψε έπειτα από κλατάρισμα πίσω ελαστικού που οδήγησε σε ζημιά στην ανάρτηση της McLaren του.

Σαν σήμερα το 2018, το GP Γερμανίας της F1 έμεινε στην ιστορία για τις ανατροπές που επεφύλασσε. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari, πρωτοπόρος στην βαθμολογία οδηγών, είχε εκκινήσει από την pole position και έδειχνε ασφαλής στην πρωτοπορία. Ωστόσο η βροχή έκανε την εμφάνισή της στους τελευταίους 20 γύρους, με τον Γερμανό να βγαίνει εκτός στη στροφή 12 του 52ου γύρου. Ο εφιάλτης του Γερμανού μπροστά στους συμπατριώτες του έγινε μεγαλύτερος όταν ο Λιούις Χάμιλτον με εξαιρετικό ρυθμό και στρατηγική κατέκτησε τη νίκη έχοντας εκκινήσει μόλις 14ος. Ο Βρετανός έπρεπε να αντέξει στην πίεση του Βάλτερι Μπότας στο τέλος του αγώνα, με τον Φινλανδό να επιχειρεί προσπέρασμα δύο φορές, δίχως όμως να το πετύχει. Ο Κίμι Ράικονεν κατέλαβε την τελευταία του βάθρου.

Φωτογραφίες: scuderiavivy_/Χ