Μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 η Mercedes F1 αναμένεται να αξιοποιήσει το ένα token εξέλιξης που απέκτησε από το ADUO.

Μπορεί η Mercedes να έχει ξεκινήσει τη νέα εποχή των μονάδων ισχύος της Formula 1 από θέση ισχύος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι στο Μπρίξουορθ έχουν σταματήσει την εξέλιξη. Το αντίθετο, καθώς οι Γερμανοί ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους προσφέρει ο μηχανισμός ADUO για να κάνουν ακόμη ένα βήμα με την PU τους.

Στις αξιολογήσεις που πραγματοποίησε η FIA μέσα στη σεζόν, ο κινητήρας της Mercedes βρέθηκε στο παράθυρο του 2%-4% σε σχέση με τον ισχυρότερο του grid που είναι της Red Bull-Ford. Ως αποτέλεσμα, απέκτησε το δικαίωμα για μία επιπλέον προδιαγραφή μέσα στο 2026 και ακόμη μία για το 2027, μαζί με τις αντίστοιχες οικονομικές παραχωρήσεις σε επίπεδο cost cap και χρόνου δοκιμών στο δυναμόμετρο.

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Η αλλαγή που θα κάνει η Mercedes

Σύμφωνα με το AutoRacer, η Mercedes έχει πλέον αποφασίσει πού θα επενδύσει αυτή τη δυνατότητα εξέλιξης, με τις αλλαγές να επικεντρώνονται στο turbo. Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Το turbo αποτελεί ένα από τα εξαρτήματα στα οποία οι κατασκευαστές έχουν εντοπίσει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης με τους νέους κανονισμούς των μονάδων ισχύος, όπου η διαχείριση της ηλεκτρικής ισχύος και η συνολική απόδοση έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η Mercedes δεν είναι άλλωστε η πρώτη που στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ferrari έχει ήδη πραγματοποιήσει αντίστοιχη παρέμβαση στο πλαίσιο της δεύτερης αναβάθμισης της μονάδας ισχύος της, η οποία έκανε την εμφάνισή της στη Μόντσα, ενώ και η Audi είχε επικεντρωθεί στο turbo με τη δική της αναβάθμιση που παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά στη Βαρκελώνη.

Η βελτίωση της λειτουργίας του μπορεί να προσφέρει οφέλη τόσο στην απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης όσο και στη συνολική αποδοτικότητα της μονάδας ισχύος.

Η Mercedes αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά της

Το οικονομικό σκέλος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Mercedes. Η γερμανική ομάδα είχε ξεκινήσει τη χρονιά με την πρόθεση να διατηρήσει σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων της για την εξέλιξη του μονοθεσίου του 2027, όμως η αλλαγή των ισορροπιών μέσα στη σεζόν την ανάγκασε να αναθεωρήσει εν μέρει αυτή τη στρατηγική.

Η άνοδος αρχικά της Ferrari και στη συνέχεια της McLaren αύξησε την πίεση στο Μπράκλεϊ, με αποτέλεσμα να εγκριθεί ένα επιπλέον αεροδυναμικό πακέτο για το GP Μαλαισίας, το οποίο σύμφωνα με το AutoRacer δεν υπήρχε στον αρχικό προγραμματισμό της ομάδας.

H νέα προδιαγραφή στο turbo είναι ένας τρόπος της Mercedes ώστε να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της στο 2026 ενισχύοντας περεταίρω έναν τομέα στον οποίο είναι ήδη πολύ ισχυρή. Ο μηχανισμός ADUO καταμετρά την ισχύ των κινητήρων εσωτερικής καύσης, όμως επιτρέπει την εξέλιξη σε ολόκληρη τη μονάδα ισχύος, κάτι που έχει φέρει τη Red Bull-Ford σε μειονεκτική θέση, μιας και δεν μπορεί να παρουσιάσει κάποια αναβάθμιση.

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