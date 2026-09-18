Η ανανεωμένη 703F ETC αποκτά ηλεκτρονικό γκάζι, περισσότερα συστήματα υποβοήθησης και εξοπλισμό που διευκολύνει τα μεγάλα ταξίδια.

Η Zontes παρουσιάζει την ανανεωμένη 703F ETC, δίνοντας βάρος στον έλεγχο και στην ταξιδιωτική άνεση. Η εταιρεία έχει ήδη δοκιμάσει τις δυνατότητες της 703F σε δύο μεγάλες διαδρομές: από την Ελλάδα έως την Ισλανδία και από την Αθήνα έως τη Σαγκάη, περνώντας από την έρημο Τακλαμακάν, όπου οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 50°C.

Η σημαντικότερη αλλαγή στη νέα έκδοση είναι το ηλεκτρονικό γκάζι. Μαζί του έρχονται πέντε προγράμματα οδήγησης, cruise control, αμφίδρομο quickshifter και μονάδα αδρανειακής μέτρησης έξι αξόνων. Οι προσθήκες αυτές επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόζει τη λειτουργία της μοτοσικλέτας στις συνθήκες της διαδρομής.

Τρικύλινδρος κινητήρας και νέα ηλεκτρονικά

Ο υγρόψυκτος τρικύλινδρος κινητήρας των 699 κ.εκ. αποδίδει 95,2 ίππους και 75 Nm ροπής στον στρόφαλο. Διαθέτει στρόφαλο με διάταξη 120°, αντικραδασμικούς άξονες, σφυρήλατα πιστόνια και κυλίνδρους με κεραμική επίστρωση. Ο ψεκασμός Marelli EFI συνεργάζεται με σύστημα ψύξης που περιλαμβάνει ξεχωριστό ψυγείο λαδιού, ενώ ένας εκτροπέας απομακρύνει τον θερμό αέρα από τα πόδια του αναβάτη.

Τα προγράμματα Road, Sport, Rain, OffRoad και Rider μεταβάλλουν την απόκριση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Στο Rider μπορεί να ρυθμιστεί και η επιβράδυνση του κινητήρα. Το cruise control εξυπηρετεί τις μεγάλες αποστάσεις, ενώ το αμφίδρομο quickshifter επιτρέπει αλλαγές σχέσεων χωρίς χρήση του συμπλέκτη.

Η IMU έξι αξόνων υποστηρίζει τα Cornering ABS και Cornering TCS, προσαρμόζοντας την επέμβασή τους όταν η μοτοσικλέτα βρίσκεται υπό κλίση. Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης επεμβαίνει μέσω του ηλεκτρονικού γκαζιού όταν εντοπίσει ολίσθηση του πίσω τροχού.

Πλαίσιο και ταξιδιωτικός χαρακτήρας

Το πλαίσιο δύο δοκών από αλουμίνιο ζυγίζει 11 κιλά και το επίσης αλουμινένιο υποπλαίσιο 3,8 κιλά. Η κατασκευή περιλαμβάνει χυτό αλουμινένιο ψαλίδι, ενώ η Zontes αναφέρει κατανομή βάρους 50:50. Οι αναρτήσεις Marzocchi είναι πλήρως ρυθμιζόμενες και τα φρένα Brembo διαθέτουν ακτινική τρόμπα και τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες εμπρός.

Οι ακτινωτοί τροχοί tubeless έχουν διάμετρο 19 ιντσών εμπρός και 17 πίσω. Φορούν ελαστικά Michelin Anakee Adventure, με προσανατολισμό 80% στην άσφαλτο και 20% στο χώμα. Το ρεζερβουάρ χωρά 22 λίτρα και διαθέτει ηλεκτρονικό κλείδωμα.

Εξοπλισμός για τις μεγάλες διαδρομές

Η έγχρωμη οθόνη TFT 6,75 ιντσών προσφέρει τέσσερα περιβάλλοντα απεικόνισης, σύνδεση μέσω Bluetooth και Wi-Fi, πλοήγηση με mirroring και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού. Προβάλλει επίσης την πίεση και τη θερμοκρασία των ελαστικών μέσω του συστήματος TPMS.

Από την οθόνη ελέγχονται η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, τα θερμαινόμενα γκριπ και η θερμαινόμενη σέλα του αναβάτη. Το Keyless 3.0 επιτρέπει την ενεργοποίηση της μοτοσικλέτας με τον πομπό σε απόσταση έως 1,5 μέτρο, ενώ η εφαρμογή Zontes Smart App παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα του οχήματος και καταγραφή διαδρομών.

Τον εξοπλισμό συμπληρώνουν δύο κάμερες, εμπρός και πίσω, που καταγράφουν σε ανάλυση Full HD, θύρες USB Type-A και Type-C, τέσσερις προβολείς LED και φώτα ομίχλης LED.