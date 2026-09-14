Η ZXMOTO στην Ελλάδα από τον Όμιλο Σφακιανάκη

Ο Όμιλος Σφακιανάκη αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή της ΖΧΜΟΤΟ σε Ελλάδα και Βουλγαρία, φέρνοντας στη χώρα μας μια ανερχόμενη δύναμη με αγωνιστικό DNA και νίκες στο WorldSSP.

Μια νέα στρατηγική συνεργασία στον χώρο των δύο τροχών ανακοίνωσε ο Όμιλος Σφακιανάκη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αποκλειστικού εισαγωγέα της ZXMOTO σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Πρόκειται για μια ανερχόμενη δύναμη στην παγκόσμια αγορά μοτοσικλέτας, η οποία έρχεται να εμπλουτίσει το τοπίο με σύγχρονες προτάσεις μετακίνησης.

Με έδρα την πόλη Τσονγκτσίνγκ (Chongqing) της Κίνας, μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της παγκόσμιας βιομηχανίας μοτοσικλέτας, η ZXMOTO εξελίσσεται με σταθερά βήματα και ξεκάθαρο προσανατολισμό. Η φιλοσοφία της μάρκας εστιάζει στις απαιτήσεις του σύγχρονου αναβάτη, συνδυάζοντας την τεχνολογική εξέλιξη με το πάθος και την προσήλωση στην πρόοδο.

Αγωνιστικό DNA και ιστορικό ορόσημο στο WorldSSP

Στον πυρήνα της ταυτότητας του κατασκευαστή βρίσκεται το αγωνιστικό πνεύμα. Μέσα στο 2026, η ZXMOTO πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο, κατακτώντας τις πρώτες της νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM World Supersport (WorldSSP). Με αυτό το επίτευγμα, έγινε η πρώτη κινεζική μάρκα που καταγράφει νίκη στον συγκεκριμένο κορυφαίο θεσμό.

Από την πλευρά του, ο Όμιλος Σφακιανάκη φέρνει στο εγχείρημα μια ισχυρή διαδρομή άνω των 65 ετών στην ελληνική αγορά και επιχειρηματική δραστηριότητα σε 14 χώρες. Η επένδυση στον κλάδο των δύο τροχών αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τον Όμιλο, ο οποίος αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του για την υποστήριξη της νέας μάρκας.

Στόχος η σχέση εμπιστοσύνης με τον αναβάτη

Βασική επιδίωξη του Ομίλου Σφακιανάκη είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε η ZXMOTO να αναπτυχθεί δυναμικά στην εγχώρια αγορά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαρκής εξυπηρέτηση των αναγκών των Ελλήνων μοτοσικλετιστών, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Η παρουσία της εταιρείας πλαισιώνεται ήδη από επίσημους διαύλους επικοινωνίας για το κοινό, τόσο μέσω email ([email protected]) όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (@zxmotogreece σε Facebook και Instagram).