Zontes D368 ETC: Στην Ελλάδα με 39 ίππους και cruise control

Το νέο sport scooter της Zontes αποκτά ισχυρότερο κινητήρα, ανασχεδιασμένη μετάδοση και ένα ιδιαίτερα πλήρες πακέτο τεχνολογίας και ασφάλειας.

Το νέο Zontes D368 ETC είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, φέρνοντας ουσιαστικές αλλαγές στον κινητήρα, στη μετάδοση και στις αναρτήσεις. Παράλληλα, εξοπλίζεται με ηλεκτρονικό γκάζι, cruise control και σύγχρονες λειτουργίες συνδεσιμότητας, χωρίς να απομακρύνεται από τον πρακτικό χαρακτήρα ενός scooter καθημερινής χρήσης.

Στην καρδιά του βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος, τετραβάλβιδος και υγρόψυκτος κινητήρας 368 κ.εκ., με σχέση συμπίεσης 11,8:1. Η απόδοσή του φτάνει τους 39 ίππους στις 7.500 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 40 Nm αποδίδεται στις 6.000 σ.α.λ.

Νέος κινητήρας και ηλεκτρονικό γκάζι

Ο κινητήρας συνεργάζεται με ανασχεδιασμένη μετάδοση CVT, η οποία, σύμφωνα με τη Zontes, λειτουργεί πιο αθόρυβα και προσφέρει πιο γραμμική επιτάχυνση. Για τη θερμική διαχείριση υπάρχει, εκτός από το κύκλωμα υγρόψυξης, ξεχωριστό ψυγείο λαδιού.

Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες είναι το ηλεκτρονικό γκάζι ETC, το οποίο επέτρεψε την ενσωμάτωση cruise control και δύο προγραμμάτων οδήγησης. Το T, από τη λέξη Touring, προσφέρει ηπιότερη απόκριση, ενώ το S, από τη λέξη Sport, διαμορφώνει πιο άμεση λειτουργία του γκαζιού.

Η Zontes ανακοινώνει μέση κατανάλωση 3,5 λίτρων ανά 100 χλμ. βάσει του προτύπου WMTC3. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 12 λίτρων, το D368 ETC μπορεί θεωρητικά να ξεπεράσει τα 340 χλμ. ανάμεσα σε δύο ανεφοδιασμούς, ανάλογα πάντοτε με τις συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης.

Πλήρως ρυθμιζόμενη εμπρός ανάρτηση

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο σύνολο κινητήρα και μετάδοσης. Μπροστά έχει τοποθετηθεί ανεστραμμένο πιρούνι MZKS διαμέτρου 41 χιλιοστών και διαδρομής 108 χιλιοστών, με δυνατότητα ρύθμισης της απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς.

Πίσω συναντάμε δύο αμορτισέρ διαμέτρου 32 χιλιοστών, στα οποία μπορεί να ρυθμιστεί η προφόρτιση ανάλογα με το φορτίο. Το βάρος του scooter σε κατάσταση λειτουργίας περιορίζεται στα 175 κιλά, ενώ το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 760 χιλιοστά, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τους χειρισμούς με χαμηλή ταχύτητα.

Οι τροχοί έχουν διάμετρο 15 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, με ελαστικά διαστάσεων 120/70 και 140/70 αντίστοιχα. Η απόσταση από το έδαφος είναι 145 χιλιοστά, ενώ η νέα, μικρότερη εξάτμιση συμβάλλει στη μείωση του συνολικού βάρους.

TFT οθόνη και απομακρυσμένος έλεγχος

Ο αναβάτης έχει μπροστά του μία έγχρωμη TFT οθόνη 6,75 ιντσών, με τέσσερις διαφορετικές επιλογές απεικόνισης. Υποστηρίζει σύνδεση με smartphone, πλοήγηση και κατοπτρισμό της οθόνης του κινητού, ενώ μπορεί να εμφανίσει μουσική, εισερχόμενες κλήσεις και πληροφορίες του οχήματος.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών TPMS, καθώς και Keyless τρίτης γενιάς. Μέσω της εφαρμογής Zontes Smart παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα του scooter, ιστορικό διαδρομών, απομακρυσμένο έλεγχο και δυνατότητα εξουσιοδότησης άλλου χρήστη. Υποστηρίζονται επίσης ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού OTA.

Στον τομέα της πέδησης, μπροστά υπάρχει δίσκος 276 χιλιοστών με ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα της J.Juan, ενώ πίσω χρησιμοποιείται δίσκος 240 χιλιοστών. Το δικάναλο ABS συνδυάζεται με traction control, το οποίο συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό γκάζι και επεμβαίνει όταν εντοπίσει απώλεια πρόσφυσης.

Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από φωτιστικά σώματα LED, φωτιζόμενους διακόπτες, ρυθμιζόμενες μανέτες, χειρόφρενο στάθμευσης και θύρες USB Type-A και Type-C με ισχύ φόρτισης έως 18 W. Η τάπα του ρεζερβουάρ ξεκλειδώνει ηλεκτρικά.

Το νέο Zontes D368 ETC διατίθεται στην Ελλάδα μέσω του επίσημου δικτύου της Γκοργκόλης Α.Ε., με τιμή 4.645 ευρώ.