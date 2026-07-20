Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Βελγίου.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτύπησε σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επέστρεψε με την ανάλυση του Grand Prix Βελγίου και της νίκης του Κίμι Αντονέλι επί του Σαρλ Λεκλέρ.

Παρακολουθώντας την «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 μπαίνετε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Αυστρίας.