Σαν Σήμερα: O Σουμάχερ ισοφάρισε τον σπουδαίο Φάντζιο (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ έχει καταφέρει πολλά σπουδαία ρεκόρ και επιτεύγματα στην καριέρα του στη Formula 1. Ωστόσο κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι το ότι εξασφάλισε πριν από 24 χρόνια το πρωτάθλημα πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Αυτός ήταν ο ιδανικός τρόπος να ισοφαρίσει τον σπουδαίο Γκρέιαμ Χιλ. Επιπλέον στον κόσμο του MotoGP θα επισκεφθούμε το Σάχσενρινγκ και τη Λαγκούνα Σέκα για δύο φοβερούς αγώνες.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1962, ο Τζιμ Κλαρκ στέφθηκε νικητής στο τελευταίο GP Μεγάλης Βρετανίας που φιλοξενήθηκε στο Έιντρι για την F1, οδηγώντας μια Lotus 25. Ο Βρετανός άσσος είχε εκκινήσει από την pole position και κυνηγήθηκε κυρίως από τους Τζον Σέρτις, Νταν Γκέρνι και Μπρους ΜακΛάρεν. Εν τέλει οι Σέρτις και ΜακΛάρεν τον πλαισίωσαν στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 1985, η νίκη για το GP Μεγάλης Βρετανίας της F1 κατέληξε εμφατικά στην McLaren-TAG του Αλέν Προστ. Ο Γάλλος χρειάστηκε να ξεπεράσει τα εμπόδια των Κέκε Ρόσμπεργκ και Άιρτον Σένα στην πίστα του Σίλβερστον, τερματίζοντας τελικά έναν γύρο μπροστά από τους Μικέλε Αλμπορέτο και Ζακ Λαφίτ που τον πλαισίωσαν στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2002, το GP Γαλλίας του Μάνι-Κουρ προσέφερε έναν ξεχωριστό αγώνα, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να κερδίζει δύσκολα, έχοντας μάλιστα ποινή διέλευσης. Ο Γερμανός πάλεψε για τη νίκη με τον Κίμι Ράικονεν της McLaren, o οποίος όδευε ολοταχώς για την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Όμως γλίστρησε στα λάδια που άφησε η Toyota του Άλαν ΜακΝις στην στροφή 5 και έχασε την κορυφή της, με αποτέλεσμα να δεχθεί προσπέρασμα από τον Γερμανό με μόλις τρεις γύρους να απομένουν. Έτσι, ο Σουμάχερ πήρε την 8η νίκη του σε 11 αγώνες και κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Χουάν Μανουέλ Φάντζιο στους 5 παγκόσμιους τίτλους. Κανένα άλλο πρωτάθλημα της F1 δεν κρίθηκε σε νωρίτερο χρονικό σημείο.

Σαν σήμερα, επίσης το 2002, ο ασταμάτητος Βαλεντίνο Ρόσι σημείωσε την 8η νίκη του σε 9 αγώνες για την πρώτη σεζόν του MotoGP, κερδίζοντας στο Σάχσενρινγκ της Γερμανίας με ανατρεπτικό τρόπο. Ο αγώνας 30 γύρων βρήκε τον «Γιατρό» στην 6η θέση της εκκίνησης και μετέπειτα στην πρωτοπορία στον 20ο γύρο.

Σαν σήμερα το 2006, η ομάδα της Honda πραγματοποίησε μια σειρά από απόπειρες κατάρριψης του φράγματος των 400 χλμ/ώρα με μονοθέσιο F1, στο πεδίο άλατος του Μπόνβιλ στην Γιούτα των ΗΠΑ. Για την ακρίβεια, αξιοποίησε την BAR 007 της προηγούμενης χρονιάς και την τροποποίησε καταλλήλως για την επίτευξη του σκοπού αυτού, διαφοροποιώντας κυρίως την πίσω αεροτομή και αφαίρεσε κάθε περιορισμό από τον κινητήρα V10. Η ευθύνη πίσω από το τιμόνι ανατέθηκε στον δοκιμαστή Άλαν Βαν Ντερ Μερβ. Το project «Bonneville 400» πέτυχε –περίπου– τον στόχο του, με τον Νοτιοαφρικανό να περνά το πρώτο σημείο ελέγχου στα 400,454 χλμ/ώρα. Ωστόσο, η επίδοση αυτή έπρεπε να επαναληφθεί και κατά την επιστροφή του μονοθεσίου στη βάση, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Η ομάδα «συμβιβάστηκε» με έναν μέσο όρο στα 397,360 χλμ/ώρα, θέτοντας έτσι νέο ρεκόρ ταχύτητας για μονοθέσιο F1.

Σαν σήμερα το 2013, η φανταστική πίστα της Λαγκούνα Σέκα στις ΗΠΑ φιλοξένησε για τελευταία φορά μέχρι σήμερα αγώνα για το MotoGP. Ο Μαρκ Μάρκεθ κατέκτησε τη νίκη όμως για να το κάνει αυτό έπρεπε να προσπεράσει τους Βαλεντίνο Ρόσι και Στεφάν Μπραντλ. Το προσπέρασμα στον «Γιατρό», ήταν εντυπωσιακό, καθώς έγινε στη διάσημη Κόρκσκρου, θυμίζοντας την επική μάχη Ρόσι-Στόνερ το 2008.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ