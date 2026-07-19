Ο Κίμι Αντονέλι πήρε μια παλικαρίσια νίκη προσπερνώντας τον Σαρλ Λεκλέρ, την ώρα που ο Τζορτζ Ράσελ έβλεπε τις ελπίδες του για τον τίτλο να κάνουν «φτερά» από τον πρώτο γύρο.

Το Grand Prix του Βελγίου στην εμβληματική πίστα του Σπα πρόσφερε ένα από τα πιο δραματικά παρασκήνια της φετινής σεζόν για τη Formula 1. Μεγάλος θριαμβευτής αναδείχθηκε ο Ιταλός έφηβος Κίμι Αντονέλι, ο οποίος εκκινώντας από την πολ ποζίσιον κατέκτησε την έκτη του φετινή νίκη και έκανε ένα τεράστιο άλμα προς την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ο οδηγός της Mercedes χρειάστηκε να δώσει σκληρή μάχη στην πίστα, κυνηγώντας και προσπερνώντας στον 34ο γύρο τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ για να ανέλθει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, στο 3ο σκαλί του οποίου ανέβηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull

Στον αντίποδα, ο μεγάλος χαμένος της ημέρας ήταν ο ομόσταβλός του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος υπέστη απόλυτη αγωνιστική καταστροφή. Ήδη από τον πρώτο γύρο, στην προσπάθειά του να περάσει από την εξωτερική στη στροφή Λες Κομπ, είχε επαφή με τον Λιούις Χάμιλτον. Η σύγκρουση έστειλε τη Mercedes του Ράσελ με τετ-α-κε στην αμμοπαγίδα και εκτός αγώνα, αφήνοντάς τον πλέον 50 βαθμούς πίσω από τον Αντονέλι στη βαθμολογία. Για το συμβάν αυτό, οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή 5 δευτερολέπτων στον Χάμιλτον.

Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς

Μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, η μάχη στην κορυφή άναψε για τα καλά. Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε περάσει προσωρινά πρώτος στην εκκίνηση προτού τον ξαναπροσπεράσει ο Αντονέλι, μπήκε για το μοναδικό του πιτ-στοπ στον 17ο γύρο, με τον Ιταλό πρωτοπόρο να απαντά έναν γύρο μετά. Ωστόσο, ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC) στον 20ό γύρο λόγω θραυσμάτων έδωσε την ευκαιρία στους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να κάνουν ένα «φθηνό» πιτ-στοπ, με τον Μονεγάσκο της Ferrari να παίρνει τα ηνία του αγώνα.

Kimi leads again!



Watch Antonelli make his move on Leclerc #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/1336ckjAEL — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Ο Αντονέλι δεν πτοήθηκε από τη στρατηγική της Ferrari. Αφού ξεπέρασε το εμπόδιο του Λάντο Νόρις της McLaren στον 26ο γύρο, ο οποίος δεν είχε μπει ακόμα για αλλαγή ελαστικών, άρχισε να κλείνει με καταιγιστικό ρυθμό τη διαφορά των 3 δευτερολέπτων από την κορυφή. Η καθοριστική κίνηση έγινε στον 34ο γύρο, όταν ο Ιταλός εξαπέλυσε την επίθεσή του στην ευθεία Κέμελ κα πέρασε εντυπωσιακά από την εξωτερική τον Λεκλέρ, κρατώντας την πρωτοπορία μέχρι το τέλος.

Το βάθρο της Red Bull και το θρίλερ με τον Χάμιλτον

Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε τελικά στη δεύτερη θέση, μένοντας μόλις 1.952 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε σε έναν μάλλον μοναχικό αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Στην τέταρτη θέση της πίστας βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος όμως βρίσκεται υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες. Κατά τη διάρκεια του πιτ-στοπ του, υπήρξε χτύπησε άθλά του έναν μηχανικό της Ferrari, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Προσωρινά, ο Χάμιλτον ανεβαίνει δεύτερος στο πρωτάθλημα με 159 βαθμούς, έναντι 204 του Αντονέλι.

Here's Lewis' view of the contact with George on the opening lap 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ZticPlZfQH — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Πίσω από την πρώτη τετράδα, ο Όσκαρ Πιάστρι κατέλαβε την πέμπτη θέση, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ έκανε έναν απίστευτο αγώνα ανακάμπτοντας από το τέλος του grid για να τερματίσει έκτος, μπροστά από τον Λάντο Νόρις. Την πρώτη δεκάδα των βαθμών συμπλήρωσαν ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, ισοφαρίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της Audi στην F1, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls και ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine. Εκτός από τον Ράσελ, τον αγώνα δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ο Λανς Στρολ λόγω προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων της Aston Martin και ο Σέρχιο Πέρες με σπασμένη ανάρτηση στη Cadillac.

Το πρωτάθλημα της F1 συνεχίζεται χωρίς διακοπή με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Ουγγαρίας το 3ήμερο 24-26 Ιουλίου.

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