Το Hyundai Inster Lounge αποτελεί την κορυφαία έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού μικρού SUV της μάρκας με αυτονομία έως 493 χιλιόμετρα.

Η Hyundai διευρύνει τη γκάμα του δημοφιλούς ηλεκτρικού της μοντέλου με την αποκάλυψη του Inster Lounge. Πρόκειται για την πιο εκλεπτυσμένη και προσανατολισμένη στην άνεση εκδοχή του συμπαγούς A-SUV, η οποία τοποθετείται στην κορυφή της σειράς, δίπλα στις εκδόσεις Inster και Inster Cross.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και CEO της Hyundai Motor Europe, Χαβιέ Μαρτινέ, το Inster παραμένει το δεύτερο σε πωλήσεις ηλεκτρικό όχημα της κατηγορίας Α στην Ευρώπη για το 2026. Η νέα έκδοση Lounge έρχεται να προσφέρει μια πιο αποκλειστική αίσθηση, συνδυάζοντας την αστική ευελιξία με υλικά ανώτερης ποιότητας.

Premium καμπίνα και ευελιξία «προσωπικού χώρου»

Το εσωτερικό του INSTER Lounge είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τη δημιουργία ενός χαλαρωτικού «προσωπικού χώρου»:

Αναβαθμισμένα υλικά: Συνδυασμός επενδύσεων από ύφασμα και φυσικό δέρμα, επένδυση οροφής πλεκτής υφής και ηχοσύστημα με μεμβράνες Kevlar.

Πολυχρηστικότητα: Πλήρως αναδιπλούμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και συρόμενα πίσω καθίσματα με ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.

Ψηφιακός εξοπλισμός: Διπλή οθόνη 10,25 ιντσών (infotainment και ψηφιακός πίνακας οργάνων), προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και προαιρετική ασύρματη φόρτιση.

Εξωτερικά, το μοντέλο διαφοροποιείται από τη νέα αποκλειστική απόχρωση Glow Mint, τις ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, τον επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα και τα ασημί πλαϊνά προστατευτικά.

Ισχύς, αυτονομία και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Στο τεχνικό κομμάτι, το Inster Lounge εφοδιάζεται με την ισχυρότερη εκδοχή του συστήματος κίνησης της Hyundai:

Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή Ηλεκτροκινητήρας 84 kW (115 ίπποι) Μπαταρία 49 kWh Αυτονομία (Αστικός κύκλος) 493 km Αυτονομία (Συνδυασμένος WLTP) ~360 km Ταχεία Φόρτιση (10%-80%) ~30 λεπτά

Η παραγωγή του Inster Lounge ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026 και το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.