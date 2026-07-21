Στη Mercedes F1 αναγνωρίζουν και αποθεώνουν τη μεταμόρφωση του Κίμι Αντονέλι σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα το 2025 όπου ήταν στα… χαμένα.

Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η αλλαγή σε έναν οδηγό της Formula 1 σε διάστημα 12 μηνών; Η απάντηση είναι: μεγάλη. Πίσω στο GP Βελγίου του 2025 ένας δακρυσμένος Κίμι Αντονέλι πάλευε να διατηρήσει την ψυχραιμία του στη συνέντευξη Τύπου, βιώνοντας ένα εφιαλτικό αγωνιστικό τριήμερο. Τότε, είχε αποκλειστεί δύο φορές από το Q1 και είχε τερματίσει πολύ πίσω στις συνηθισμένες μάχες της πρώτης δεκάδας.

Σήμερα, ο Αντονέλι είναι ήδη ο δεύτερος πιο επιτυχημένος Ιταλός οδηγός στην ιστορία της Formula 1. Με τη θριαμβευτική του νίκη στο Grand Prix Βελγίου, διεύρυνε την πρωτοπορία του στο πρωτάθλημα οδηγών στους 45 βαθμούς από τον νέο δεύτερο της κατάταξης, Λιούις Χάμιλτον, ενώ ο teammate του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, βρίσκεται 50 βαθμούς πίσω μετά την εγκατάλειψή του στον πρώτο γύρο.

Η αντίθεση είναι χαοτική ανάμεσα στον επιρρεπή σε λάθη 18χρονο rookie στον οποίο ρίσκαρε η Mercedes πέρυσι, και στον 19χρονο πρωταγωνιστή που κυριαρχεί τη φετινή σεζόν.

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Ο Βολφ αποθεώνει Αντονέλι

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, αυτή η εξέλιξη οφείλεται τόσο στην πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε το 2025, όσο και στην ώριμη νοοτροπία που επιδεικνύει ο νεαρός Ιταλός εντός και εκτός μονοθεσίου.

«Είμαστε όλοι έκπληκτοι. Η πρώτη σεζόν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Υπήρχαν σπουδαίες στιγμές όπου έλαμψε το ταλέντο του, αλλά και πολύ δύσκολες περιόδους με παρατεταμένη απουσία αποτελεσμάτων στη μέση της χρονιάς. Μετά τον χειμώνα, γνώριζε πλέον το περιβάλλον, τις πιέσεις, τις τεχνικές και εμπορικές απαιτήσεις της ομάδας, καθώς και τις πίστες στις οποίες θα αγωνιζόμασταν. Αυτό που δεν περιμέναμε όμως, ήταν η ηρεμία και η δομή που έφερε στον τρόπο που εργάζεται. Με τον Κίμι, είτε η περίοδος δοκιμών πάει καλά είτε κακά, δεν βλέπεις καμία διαφορά στις αντιδράσεις του. Είναι εντελώς πραγματιστής: "Ποιο είναι το πρόβλημα; Πώς το λύνουμε; Πώς προχωράμε;" Αυτό είναι κάτι νέο. Γι' αυτό, ακόμα και όταν νικάει, δεν βλέπεις τον ανεξέλεγκτο ενθουσιασμό που θα περίμενες από έναν 19χρονο», παραδέχθηκε ο Βολφ μετά την έκτη νίκη στην καριέρα του Αντονέλι, την έκτη του στη σεζόν του 2026.

Ο Αντονέλι εντυπωσιάζει τον Βολφ, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε: «Στη Βαρκελώνη, όταν είχαμε την εγκατάλειψη από μηχανικό πρόβλημα, ή ακόμη και στο Σίλβερστον, γύρισε στο γκαράζ και ήταν ο ίδιος που είπε στην ομάδα: "Λοιπόν, αυτό είναι ένα μηχανοκίνητο άθλημα, αυτά συμβαίνουν". Και είναι στα 19 του χρόνια. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Αυτή η νοοτροπία είναι ένας από τους κύριους λόγους που επέτρεψαν στο ταλέντο του να λάμψει τόσο νωρίς».

Η επιστροφή στο σημείο μηδέν

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια επιτυχία 12 μήνες νωρίτερα, μετά από εκείνο το οδυνηρό τριήμερο στο Σπα, ο Αντονέλι ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής.

«Όχι, απολύτως όχι. Πέρυσι εδώ νομίζω ότι έφτασα στο χαμηλότερο σημείο μου, οπότε ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο ψυχολογικά για μένα. Όμως φέτος τα πράγματα ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα. Αν με ρωτούσατε πέρυσι τέτοια εποχή, πιθανότατα θα σας έλεγα πως όχι», απάντησε ο Ιταλός οδηγός της Mercedes.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.