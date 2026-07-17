Ο Λάντο Νόρις δεν είναι ο μοναδικός οδηγός που θα δεχθεί ποινή στη θέση εκκίνησής του για το grand Prix Βελγίου στο Σπα.

Από την τελευταία θέση της εκκίνησης για το Grand Prix Βελγίου θα βρεθεί ο Ίσακ Χατζάρ. Όπως επιβεβαίωσε η Red Bull Racing, οι μηχανικοί της προχώρησαν σε εκτεταμένες αλλαγές εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του νεαρού Γάλλου.

Σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1, η αντικατάσταση πολλαπλών στοιχείων στην RB22 του Γάλλου οδηγού επιφέρει ποινή που ξεπερνά τις 15 θέσεις, κάτι που μεταφράζεται σε αυτόματη υποβίβαση στο πίσω μέρος του grid. Η μοίρα του Χατζάρ για τις κατατακτήριες δοκιμές σφραγίστηκε προτού καν ξεκινήσει η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP1) στο Σπα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Μία συνηθισμένη τακτική για το Σπα

Η συγκεκριμένη πίστα επιλέγεται παραδοσιακά από τις ομάδες για την έκτιση τέτοιων ποινών. Η σχεδίαση του Σπα και οι μεγάλες ευθείες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για προσπεράσματα, διευκολύνοντας την ανάκαμψη των οδηγών κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε αντίθεση με τις πίστες που ακολουθούν στην Ουγγαρία και την Ολλανδία όπου το προσπέρασμα είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Ο Χατζάρ, πάντως, δεν θα είναι ο μόνος που θα ξεκινήσει με μειονέκτημα το τριήμερο στο Βέλγιο. Η McLaren επιβεβαίωσε ότι και ο Λάντο Νόρις θα δεχθεί ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση της Κυριακής, καθώς οι μηχανικοί του Ουόκινγκ προχώρησαν στην αντικατάσταση των ηλεκτρονικών ελέγχου της μονάδας ισχύος (PU-CE) στην MCL40 του Βρετανού.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.