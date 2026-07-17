O Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο μαγευτικό Σπα.

Η δράση στο Grand Prix Βελγίου, το 10 αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να εκτελέσουν το πρόγραμμά τους και να πάρουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια.

Στη διαδικασία είδαμε τους οδηγούς να κάνουν τις πρώτες προσομοιώσεις κατατακτήριων δοκιμών, όμως όχι προσομοιώσεις αγώνα λόγω διακοπών στη διαδικασία.

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Η Mercedes «έδειξε» τα δόντια της

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Βελγίου ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes ήταν ταχύτατος και με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:45,944 για να πάρει την 1η θέση. Η Mercedes βελτίωσε το στήσιμο της W17 που έδειξε δυνατή και στα τρία χρονομετρημένα κομμάτια και πήρε προβάδισμα για τη συνέχεια του τριημέρου. Το κέρδος της από το FP1 στο FP2 ήταν 1,6 δευτερόλεπτα.

Στη 2η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O παγκόσμιος πρωταθλητής έδειξε άνετος στην MCL40, δίχως να έχει αυτή τη φορά προβλήματα και ήταν 0,190 δλ μακριά από την κορυφή στο FP2. Μέχρι τον δεύτερο τομέα της πίστας ο Βρετανός ήταν στον ίδιο ρυθμό με τον Αντονέλι, όμως έχασε όλη τη διαφορά στο τελευταίο κομμάτι.

Red Bull και Ferrari έχασαν έδαφος

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή, με τη δυναμική των μονοθεσίων να αλλάζει σημαντικά στην απογευματινή διαδικασία. Σε αντίθεση με το FP1, η RB22 ήταν πολύ δυνατή στο πρώτο και το τρίτο κομμάτι της πίστας.

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 4η θέση, όμως η διαφορά των 0,747 δλ από τον Αντονέλι πρέπει να προβληματίζει έντονα τη Scuderia Ferrari. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν πως στο δεύτερο κομμάτι με τις πολλές διαδοχικές στροφές η SF-26 έχανε στα χέρια και των δύο της οδηγών μισό δευτερόλεπτο.

Στην 5η θέση βρέθηκε ο Ίσακ Χατζάρ με τη δεύτερη RB22, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. Εντυπωσιακός ήταν ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine στην 7η θέση, ο οποίος ξεπέρασε τον απογοητευτικό Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός είναι 1,2 δλ πίσω από τον Αντονέλι μετά το FP2 και ψάχνεται. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Racing Bulls, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Οι δύο κόκκινες σημαίες

Το FP2 διεκόπη δύο φορές. Η πρώτη συνέβη στα πρώτα 15 λεπτά, όταν οδηγοί γέμισαν με χαλίκια την πίστα στην έξοδο της Στάβελοτ 1 και το σημείο έπρεπε να καθαριστεί.

Η δεύτερη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε 12 λεπτά πριν από το φινάλε της διαδικασίας. Ο λόγος ήταν το ατύχημα που είχε ο Πιέρ Γκασλί της Alpine στο τέλος του δεύτερου τομέα της πίστας, γεμίζοντας με θραύσματα την πίστα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο με το FP3, την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Σπα, στις 13:30 ώρα Ελλάδος.

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Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.