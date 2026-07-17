BYD και Paris Saint-Germain «κλείδωσαν» χρυσή συμφωνία 3 ετών

Ο κολοσσός των ηλεκτρικών οχημάτων γίνεται ο επίσημος Automotive Partner της κατόχου του Champions League έως το 2029.

Η BYD και η Paris Saint-Germain ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την έναρξη μιας νέας, παγκόσμιας τριετούς συνεργασίας, η οποία θα έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029. Η συμφωνία αυτή έρχεται να επισφραγίσει μια άκρως επιτυχημένη αγωνιστική περίοδο (2025–2026) για τον γαλλικό σύλλογο, ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του UEFA Champions League. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η BYD αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Automotive Partner της ομάδας, ενώνοντας δύο κορυφαία brands με κοινό όραμα για την καινοτομία και τη διεθνή ανάπτυ.

Η συνεργασία των δύο πλευρών θα είναι εξαιρετικά ενεργή, καθώς οχήματα της BYD αλλά και της premium μάρκας του ομίλου, της DENZA, θα αναλάβουν να υποστηρίξουν τις καθημερινές μετακινήσεις και λειτουργίες της Paris Saint-Germain. Παράλληλα, ο παγκόσμιος ηγέτης στα οχήματα νέας ενέργειας θα εξασφαλίσει μια ιδιαίτερα έντονη παρουσία στις κερκίδες και τις διαφημιστικές πινακίδες του εμβληματικού σταδίου Parc des Princes στο Παρίσι.

Ηλεκτρικός στόλος BYD και DENZA για τους πρωταθλητές

Στο πλαίσιο των κοινών τους δράσεων για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές περιόδους, η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία διεθνών διαφημιστικών εκστρατειών, καθώς και αποκλειστικές εμφανίσεις με τη συμμετοχή παικτών και παικτριών από τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες του συλλόγου. Επιπλέον, οι φίλαθλοι της Paris Saint-Germain σε όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές διαδραστικές εμπειρίες και να συμμετάσχουν σε ειδικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις που θα αναδείξουν τη φιλοσοφία και των δύο εταιρειών.

Η Στέλλα Λι, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη νέα αυτή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Paris Saint-Germain αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο αριστείας και οράματος. Όπως δήλωσε η ίδια, η BYD μοιράζεται την ίδια αποφασιστικότητα να αμφισβητεί τα καθιερωμένα και να συνδέει τους ανθρώπους μέσω της καινοτομίας, προσβλέποντας στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, προωθώντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Δύο παγκόσμιοι ηγέτες με κοινό όραμα

Από την πλευρά της γαλλικής ομάδας, ο Chief Revenue Officer, Ρίτσαρντ Χίζελγκρεϊβ, δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανος για την είσοδο της BYD στην οικογένεια της Paris Saint-Germain, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν εξαιρετικά πολύτιμο και καινοτόμο συνεργάτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινή πορεία των δύο πλευρών ανοίγει συναρπαστικές προοπτικές για τη δημιουργία πρωτοποριακών εμπειριών που θα φέρουν τον σύλλογο ακόμη πιο κοντά στη νέα γενιά των υποστηρικτών του.

Η Paris Saint-Germain, η οποία ιδρύθηκε το 1970 και βρίσκεται υπό την ηγεσία της Qatar Sports Investments από το 2011, έχει καταφέρει να ξεφύγει από τα στενά όρια του ποδοσφαίρου, αποτελώντας ένα παγκόσμιο lifestyle brand μέσα από εμβληματικές συνεργασίες, όπως αυτή με την Jordan. Με τη σειρά της, η BYD, που ξεκίνησε το 1994 ως κατασκευαστής μπαταριών, έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο κολοσσό υψηλής τεχνολογίας και οχημάτων νέας ενέργειας με παρουσία σε έξι ηπείρους, στοχεύοντας σταθερά σε έναν πιο «πράσινο» κόσμο.