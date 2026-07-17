O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο θρυλικό Σπα.

Το Grand Prix Βελγίου, ο 10ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με την αναγνωριστική διαδικασία του FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τα πρώτα τους περάσματα στο Σπα και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα.

Στη διαδικασία είδαμε τις ομάδες να δοκιμάζουν διαφορετικού τύπου επίπεδα κάθετης δύναμης, με στόχο την εύρεση του καλύτερου set-up. Στο Σπα είναι σύνηθες να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από ομάδα σε ομάδα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Δυναμικό ξεκίνημα Φερστάπεν

Ταχύτερος οδηγός στo FP1 του Grand Prix Βελγίου ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:47,070 και πήρε την 1η θέση έχοντας εξαιρετικό ρυθμό. Παρότι αγωνίζεται δίχως την περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή, η RB22 έδειξε εξαιρετικά δείγματα ισορροπίας και τελικής ταχύτητας, με τον κινητήρα RBPT-Ford να βοηθάει σημαντικά.

Στη 2η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. O Βρετανός, επίσης με τη μαλακή γόμα ελαστικών, ήταν 0,145 δλ μακριά από τον Φερστάπεν δείχνοντας πως η SF-26 είναι γρήγορη στο Σπα. Ο Σαρλ Λεκλέρ επιβεβαίωσε την ταχύτητα του κόκκινου μονοθεσίου με την 3η ταχύτερη επίδοση, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ με τη δεύτερη RB22 ήταν 4ος.

Ερωτηματικά για McLaren και Mercedes

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o οποίος ήταν 0,452 δλ μακριά από την κορυφή. Όλη η διαφορά από τον Φερστάπεν δημιουργούνταν στον τελευταίο τομέα της πίστας, κάτι το οποίο πρέπει να λύσει η βρετανική ομάδα.

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν στην 6η θέση, σε ένα υποτονικό ξεκίνημα για τη Mercedes-AMG. O Ιταλός ήταν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή, με την W17 να χάνει πολύ χρόνο στο δεύτερο τομέα της πίστας. Ο Λάντο Νόρις ήταν στην 7η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ που δυσκολεύτηκε πολύ με το στήσιμο του μονοθεσίου του.

Στην 9η θέση της κατάταξης ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 18:00 ώρα Ελλάδος με το FP2. Σε αυτή τη διαδικασία θα δούμε τους οδηγούς να πιέζουν περισσότερο στο όριο και τη δυναμική των ομάδων να είναι πιο ξεκάθαρη.

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Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.