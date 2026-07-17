Ο Μαξ Φερστάπεν αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την παραμονή του ή μη στη Red Bull Racing και το 2027.

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τον Ολλανδό να δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων ενόψει του Grand Prix του Βελγίου. Οι φήμες γύρω από τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή αναζωπυρώθηκαν έντονα μετά τις πληροφορίες ότι η μάνατζμεντ ομάδα του είχε επαφές με τη McLaren για μια πιθανή μελλοντική συνεργασία.

Αν και ο Φερστάπεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Red Bull έως το τέλος του 2028, η ύπαρξη όρων που του επιτρέπει να αποχωρήσει πρόωρα συντηρούν το σενάριο να φύγει από τους «ταύρους». Με τη σεζόν της Formula 1 να προχωρά με αμείωτους ρυθμούς προς την καλοκαιρινή διακοπή, το κύριο θέμα της Silly Season παραμένει ο Ολλανδός.

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Μονολεκτικές απαντήσεις και εκνευρισμός

Η στάση του ίδιου του Φερστάπεν στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης στο Σπα ήταν εξαιρετικά συγκρατημένη, με τις μονολεκτικές του απαντήσεις να λένε πολλά περισσότερα από όσα έκρυβαν. Όταν ο 28χρονος Ολλανδός ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του, απάντησε κοφτά:

«Όχι».

Σε ερώτηση για το πώς σχολιάζει τις φήμες που τον συνδέουν με τη McLaren, η απάντησή του ήταν εξίσου λακωνική: «Τίποτα».

Η προσπάθεια των δημοσιογράφων να εκμαιεύσουν μια είδηση, ρωτώντας τον αν έχει θέσει κάποια διορία στον εαυτό του για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις, έπεσε στο κενό, με τον Φερστάπεν να δηλώνει απλά: «Όχι. Δεν υπάρχει κάτι να πω».

Ο ίδιος επανέλαβε την ίδια ακριβώς φράση όταν ρωτήθηκε αν παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στη Red Bull. Βλέποντας την πίεση να συνεχίζεται για το αν θα οδηγεί για την αυστριακή ομάδα την επόμενη χρονιά, ο Φερστάπεν, φανερά ενοχλημένος, ξέσπασε:

«Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσω να λέω "ναι" και "όχι" ή το ένα και το άλλο για το μέλλον μου. Έχω πει ήδη πολλές φορές ότι αν υπήρχε κάτι νεότερο, θα το ανακοίνωνα ο ίδιος».

Οι αποχωρήσεις στελεχών και η σχέση «οικογένειας» με τη Red Bull

Με τις προσπάθειες να πέφτουν στο κενό, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τις συνεχόμενες αποχωρήσεις μεγαλοστελεχών στη Red Bull Racing. Ερωτώμενος σχετικά με την έλλειψη εμπειρίας ανθρώπων που πήραν τίτλους στο Μίλτον Κινς, ο Φερστάπεν είπε:

«Κοιτάζουμε απλά το μέλλον και προσπαθούμε να διορθώσουμε τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το μονοθέσιο. Αυτή είναι μια πολύ ανοιχτή συζήτηση μεταξύ μας. Και ναι, προφανώς μερικές φορές νιώθεις απογοήτευση ή εκνευρισμό μετά από έναν αγώνα. Όμως, για παράδειγμα, μετά το Σίλβερστον, επιστρέφεις στο σπίτι σου, κάνεις ένα "reset" την Τετάρτη, πηγαίνεις πίσω στο εργοστάσιο και προετοιμάζεσαι για τα επόμενα αγωνιστικά τριήμερα. Έτσι λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Φυσικά, κάποιες χρονιές είσαι πιο ανταγωνιστικός από άλλες. Όμως, όσον αφορά τη δική μου προσέγγιση και τον τρόπο που δουλεύουμε ως ομάδα, τίποτα δεν αλλάζει πραγματικά. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν. Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Μερικές φορές σίγουρα θα ήθελες κάποιοι συνεργάτες να μείνουν, αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι και ο αθλητισμός. Πρέπει να προχωράς μπροστά και να αναζητάς νέα ταλέντα. Αυτό ψάχνουμε συνεχώς και αυτό κάνουμε».

Κλείνοντας, ο Φερστάπεν αναφέρθηκε στην έννοια της αφοσίωσης ανάμεσα σε έναν οδηγό και την ομάδα του, τονίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που τον συνδέουν με τη Red Bull:

«Έχει να κάνει με τη σχέση που χτίζεις με τα χρόνια. Τα πράγματα που κάνει η ομάδα για σένα και εκείνα που κάνεις εσύ για την ομάδα. Αυτή η σχέση ήταν πάντα εξαιρετική με τη Red Bull. Από τη δική μου πλευρά, τους νιώθω σαν τη δεύτερη οικογένειά μου».

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