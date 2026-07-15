O μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ταξιδεύει στο θρυλικό Σπα.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει, με επόμενο σταθμό να είναι το Grand Prix Βελγίου το τριήμερο 17-19 Ιουλίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο θρυλικό Σπα για τον 10ο αγώνα της σεζόν και προ-τελευταίο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Πρόκειται για μία αγαπημένη πίστα των οδηγών και φίλων του σπορ, που διαθέτει τεράστια ιστορία τόσο στην F1 όσο και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό συνολικά. Σε αντίθεση με το 2025, φέτος το αγωνιστικό τριήμερο δεν περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε την πίστα του Σπα

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1950, στην παλιά τεράστια χάραξη των 14,9 χλμ. Το 1979 το Σπα άλλαξε σε μία πιο μικρή μορφή, ενώ τη σημερινή της χάραξη τη γνωρίζουμε από το 2007. Η πίστα που βρίσκεται μέσα στα δάση των Αρδενών μήκος 7.004 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 44 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6. Νικητής το 2025 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ το ρεκόρ πίστας το έχει ο Σέρχιο Πέρεζ στο 1:44,401 από το 2024.

Θα απειληθεί η Mercedes στο Σπα;

Στο Σίλβερστον η πρόβλεψη πως η Mercedes F1 θα κυριαρχούσε δεν επιβεβαιώθηκε. Παρότι ο Κίμι Αντονέλι ήταν λίγους γύρους μακριά από την προσπέραση για την 1η θέση στον Σαρλ Λεκλέρ, ένα ακόμη πρόβλημα τον έθεσε εκτός μάχης.

Η γερμανική ομάδα έχει το ταχύτερο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή, όμως δεν είναι δεδομένη η εξέλιξη των Grand Prix. Η Ferrari έχει βελτιώσει πολύ την SF-26 και το αεροδυναμικό πακέτο του Σπα αναμένεται να δώσει περισσότερες ελπίδες στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ. Στο… παιχνίδι αναμένεται να είναι τόσο η McLaren όσο και η Red Bull Racing.

Τα ελαστικά του GP Βελγίου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Βέλγιο. Η ιταλική μάρκα παρέλειψε φέτος τη C2 γόμα ελαστικών, κάτι το οποίο μένει να δούμε κατά πόσο θα ανακατέψει τις στρατηγικές των ομάδων.

Το πείραμα της Pirelli δεν αποκλείεται να επηρεαστεί από τον καιρό, καθώς οι πρώτες προγνώσεις κάνουν λόγο για άστατες καιρικές συνθήκες όλο το τριήμερο.

Μετάδοση και Πρόγραμμα GP

To GP Βελγίου θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 10ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Βελγίου σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 17 Ιουλίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 18 Ιουλίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 19 Ιουλίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.