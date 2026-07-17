Στο τριήμερο του Grand Prix Βελγίου μία νέα ομάδα πέρασε στην κορυφή της κατάταξης με τις περισσότερες αναβαθμίσεις στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Η μάχη των αναβαθμίσεων στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 είναι κρίσιμη. Για πολλούς οι δύο τίτλοι σε οδηγούς και κατασκευαστές θα κριθούν από το ρυθμό εξέλιξης, με τις αυξομειώσεις στην απόδοση των μονοθεσίων να είναι συχνές.

Η Mercedes F1 ξεκίνησε το 2026 έχοντας το καλύτερο μονοθέσιο του grid, όμως ο ρυθμός εξέλιξής της είναι αρκετά συντηρητικός. Μετά από δέκα αγωνιστικά τριήμερα στη σεζόν η γερμανική ομάδα έχει μόλις 20 αναβαθμίσεις και φιγουράρει στη 10η θέση της σχετικής λίστας. Αυτό έχει επιτρέψει στον ανταγωνισμό να την πλησιάσει σημαντικά.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Νέος πρωτοπόρος στις αναβαθμίσεις

Οι αναβαθμίσεις της Formula 1 δηλώνονται στην FIA πριν από κάθε GP και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες

Απόδοσης (Performance)

Εξειδικευμένες για τον αγώνα (Circuit specific)

Αξιοπιστίας/ψύξη (Reliability/Cooling)

Στο Grand Prix Βελγίου, η κατάταξη των ομάδων με τις περισσότερες αναβαθμίσεις άλλαξε. Η Red Bull Racing βρίσκεται πλέον στην 1η θέση με 33 αναβαθμίσεις και τη μοιράζεται με την νεοφώτιστη Cadillac.

Μία θέση πίσω τους είναι η Scuderia Ferrari με 32 αναβαθμίσεις και είναι η τελευταία ομάδα με 30+ αναβαθμίσεις. Παρά τις δηλώσεις της για ανάγκη αναβαθμίσεων, η McLaren είναι στην 4η θέση με 28 αναβαθμίσεις. Με την πρωτοπόρο Mercedes να είναι στη 10η θέση, η μοναδική ομάδα που βρίσκεται πίσω της είναι η Aston Martin με μόλις 13 αναβαθμίσεις.

Στον αριθμό των αναβαθμίσεων περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες και όχι μόνο αυτές που αφορούν μόνο την απόδοση.

Η κατάταξη των αναβαθμίσεων

Θέση Ομάδα Αριθμός Αναβαθμίσεων 1 RED BULL 33 2 CADILLAC 33 3 FERRARI 32 4 MCLAREN 28 5 HAAS 25 6 RACING BULLS 25 7 AUDI 24 8 ALPINE 21 9 WILLIAMS 21 10 MERCEDES 20 11 ASTON MARTIN 13

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.