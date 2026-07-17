F1: Η Ferrari έχασε την πρωτιά στο «πρωτάθλημα αναβαθμίσεων»
Η μάχη των αναβαθμίσεων στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 είναι κρίσιμη. Για πολλούς οι δύο τίτλοι σε οδηγούς και κατασκευαστές θα κριθούν από το ρυθμό εξέλιξης, με τις αυξομειώσεις στην απόδοση των μονοθεσίων να είναι συχνές.
Η Mercedes F1 ξεκίνησε το 2026 έχοντας το καλύτερο μονοθέσιο του grid, όμως ο ρυθμός εξέλιξής της είναι αρκετά συντηρητικός. Μετά από δέκα αγωνιστικά τριήμερα στη σεζόν η γερμανική ομάδα έχει μόλις 20 αναβαθμίσεις και φιγουράρει στη 10η θέση της σχετικής λίστας. Αυτό έχει επιτρέψει στον ανταγωνισμό να την πλησιάσει σημαντικά.
- Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.
Νέος πρωτοπόρος στις αναβαθμίσεις
Οι αναβαθμίσεις της Formula 1 δηλώνονται στην FIA πριν από κάθε GP και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες
- Απόδοσης (Performance)
- Εξειδικευμένες για τον αγώνα (Circuit specific)
- Αξιοπιστίας/ψύξη (Reliability/Cooling)
Στο Grand Prix Βελγίου, η κατάταξη των ομάδων με τις περισσότερες αναβαθμίσεις άλλαξε. Η Red Bull Racing βρίσκεται πλέον στην 1η θέση με 33 αναβαθμίσεις και τη μοιράζεται με την νεοφώτιστη Cadillac.
Μία θέση πίσω τους είναι η Scuderia Ferrari με 32 αναβαθμίσεις και είναι η τελευταία ομάδα με 30+ αναβαθμίσεις. Παρά τις δηλώσεις της για ανάγκη αναβαθμίσεων, η McLaren είναι στην 4η θέση με 28 αναβαθμίσεις. Με την πρωτοπόρο Mercedes να είναι στη 10η θέση, η μοναδική ομάδα που βρίσκεται πίσω της είναι η Aston Martin με μόλις 13 αναβαθμίσεις.
Στον αριθμό των αναβαθμίσεων περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες και όχι μόνο αυτές που αφορούν μόνο την απόδοση.