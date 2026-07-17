F1: Η Ferrari έχασε την πρωτιά στο «πρωτάθλημα αναβαθμίσεων»

F1: Η Ferrari έχασε την πρωτιά στο «πρωτάθλημα αναβαθμίσεων»
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Στο τριήμερο του Grand Prix Βελγίου μία νέα ομάδα πέρασε στην κορυφή της κατάταξης με τις περισσότερες αναβαθμίσεις στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Η μάχη των αναβαθμίσεων στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 είναι κρίσιμη. Για πολλούς οι δύο τίτλοι σε οδηγούς και κατασκευαστές θα κριθούν από το ρυθμό εξέλιξης, με τις αυξομειώσεις στην απόδοση των μονοθεσίων να είναι συχνές.

Η Mercedes F1 ξεκίνησε το 2026 έχοντας το καλύτερο μονοθέσιο του grid, όμως ο ρυθμός εξέλιξής της είναι αρκετά συντηρητικός. Μετά από δέκα αγωνιστικά τριήμερα στη σεζόν η γερμανική ομάδα έχει μόλις 20 αναβαθμίσεις και φιγουράρει στη 10η θέση της σχετικής λίστας. Αυτό έχει επιτρέψει στον ανταγωνισμό να την πλησιάσει σημαντικά.

  • Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.
F1 Guide
F1 Guide

Νέος πρωτοπόρος στις αναβαθμίσεις

Οι αναβαθμίσεις της Formula 1 δηλώνονται στην FIA πριν από κάθε GP και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες

  • Απόδοσης (Performance)
  • Εξειδικευμένες για τον αγώνα (Circuit specific)
  • Αξιοπιστίας/ψύξη (Reliability/Cooling)

Στο Grand Prix Βελγίου, η κατάταξη των ομάδων με τις περισσότερες αναβαθμίσεις άλλαξε. Η Red Bull Racing βρίσκεται πλέον στην 1η θέση με 33 αναβαθμίσεις και τη μοιράζεται με την νεοφώτιστη Cadillac.

 

Μία θέση πίσω τους είναι η Scuderia Ferrari με 32 αναβαθμίσεις και είναι η τελευταία ομάδα με 30+ αναβαθμίσεις. Παρά τις δηλώσεις της για ανάγκη αναβαθμίσεων, η McLaren είναι στην 4η θέση με 28 αναβαθμίσεις. Με την πρωτοπόρο Mercedes να είναι στη 10η θέση, η μοναδική ομάδα που βρίσκεται πίσω της είναι η Aston Martin με μόλις 13 αναβαθμίσεις.

Στον αριθμό των αναβαθμίσεων περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες και όχι μόνο αυτές που αφορούν μόνο την απόδοση.

Η κατάταξη των αναβαθμίσεων

ΘέσηΟμάδαΑριθμός Αναβαθμίσεων
1RED BULL33
2CADILLAC33
3FERRARI32
4MCLAREN28
5HAAS25
6RACING BULLS25
7AUDI24
8ALPINE21
9WILLIAMS21
10MERCEDES20
11ASTON MARTIN13

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.

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@Photo credits: Scuderia Ferrari/Χ

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