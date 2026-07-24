O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Χανγκάρορινγκ.

Το Grand Prix Ουγγαρίας, ο 10ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα δοκιμών ώστε να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τα μονοθέσιά τους για ένα άκρως απαιτητικό τριήμερο.

Στο FP1 η πρόσφυση της πίστας ήταν μηδαμινή, ειδικά στην τελευταία στροφή. Παράλληλα είδαμε τις ομάδες να κάνουν πολλές αεροδυναμικές δοκιμές ώστε να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τα πακέτα αναβαθμίσεων που παρουσίασαν στο Χανγκάρορινγκ.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο Λεκλέρ ξεκίνησε κεφάτος

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Ουγγαρίας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός της Ferrari με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:19,075 και πήρε την 1η θέση έχοντας εξαιρετικό ρυθμόαπό τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας. Ωστόσο δεν κύλησαν όλα ομαλά, καθώς 8 λεπτά πριν από το τέλος αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα με το μονοθέσιο και επέστρεψε πρόωρα στα pits.

Στη 2η θέση της διαδικασίας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να είναι σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Παρά την καλή του επίδοση, δεν ήταν ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του και ξέρει πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Σε ανάλογη διάθεση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν στην 3η θέση με την SF-26. Ο Βρετανός είχε έντονα παράπονα από το μονοθέσιό του, με το οποίο έκανε drift σε πολλά σημεία του γύρου του. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον Λεκλέρ, δεν είχε ολόκληρη την αναβαθμισμένη πίσω αεροτομή της Ferrari.

Οι Mercedes και McLaren αγνοούνται

Στην 5η θέση της κατάταξης ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, με τον Βρετανό να είναι 0,991 δλ μακριά από τον ταχύτερο Λεκλέρ. Η γερμανική ομάδα είχε μια ήσυχη διαδικασία, δίχως να πιέσει για χρόνους. Πίσω του ήταν ο Γκάμπιελ Μπορτολέτο της Audi, o οποίος ήταν 1,285 δλ μακριά από την κορυφή.

Ο Φρέντερικ Βέστι, που αντικατέστησε τον Κίμι Αντονέλι στο FP1 πήρε την 7η θέση, μπροστά από την R26 του Νίκο Χούλκενμπεργκ. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόσον.

Μόλις στην 11η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον Βρετανό να κάνει λάθος στην πρώτη του γρήγορη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Στο μονοθέσιο του Λίο Φορναρόλι, που πήρε τη θέση του Όσκαρ Πιάστρι, έκαν ντεμπούτο η περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή της βρετανικής ομάδας.

Η κόκκινη σημαία

Η δράση διεκόπη λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας, με τον Λανς Στρολ να έχει σταματήσει στην έξοδο της στροφής 4. Η πίσω αριστερή ανάρτηση της αναβαθμισμένης AMR26 αστόχησε, με τον Καναδό να αποφεύγει τις μπαριέρες έχοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά.

Lance Stroll has parked up with what looks like a broken rear suspension 👀



🔴 RED FLAG 🔴#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4aC6C0yXAd July 24, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με το FP2 στο Χανγκάρορινγκ. Στη διαδικασία αυτή θα δούμε οδηγούς και ομάδες να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

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Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.