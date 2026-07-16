Η αυστριακή ομάδα προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή στο GP Βελγίου, μετά τα ατυχήματα του Φερστάπεν και τις ανησυχίες του Ολλανδού για την ασφάλεια του μονοθεσίου.

Η Red Bull αποφάσισε να αφαιρέσει τη δική της εκδοχή της περιστρεφόμενης πίσω πτέρυγας ενόψει του Grand Prix Βελγίου στην πίστα του Σπα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από δύο συνεχόμενα ατυχήματα του Μαξ Φερστάπεν με υψηλή ταχύτητα, τα οποία προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της ομάδας.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στην έντονη κριτική που άσκησε ο ίδιος ο Ολλανδός οδηγός. Ο Μαξ Φερστάπεν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της πτέρυγας «εξαιρετικά επικίνδυνη», καθώς τα προβλήματα αυτά οδήγησαν στην έξοδό του κατά τις κατατακτήριες δοκιμές στην Αυστρία, ενώ του στέρησαν και μια θέση στο βάθρο στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας.

Η πηγή του προβλήματος

Η δυσλειτουργία του συστήματος εντοπίζεται στη φάση της μετάβασης. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν η κινητή πίσω πτέρυγα αλλάζει τη διαμόρφωσή της, περνώντας από τη λειτουργία ευθείας (straight mode) στη λειτουργία στροφής (corner mode). Παρά τις έρευνες, η ακριβής αιτία της αεροδυναμικής αυτής αστάθειας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Μετά τη σφοδρή έξοδο του Μαξ Φερστάπεν στη στροφή Copse κατά τον αγώνα του Silverstone, ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, είχε υποσχεθεί ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων στο εργοστάσιο. Η Red Bull τελικά επέλεξε να μην ρισκάρει στο Σπα, εγκαταλείποντας προσωρινά το εξάρτημα, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις που θα επιτρέψουν την ασφαλή επιστροφή του στο μέλλον.

Η συγκεκριμένη αεροδυναμική προσέγγιση έκανε την εμφάνισή της στο Grand Prix του Miami, όπου η Red Bull παρουσίασε τη δική της εκδοχή ταυτόχρονα με τη Ferrari. Η ιταλική ομάδα είχε επενδύσει σε εκτεταμένες δοκιμές στην πίστα πριν εισαγάγει το εξάρτημα σε συνθήκες αγώνα, με αποτέλεσμα να το χρησιμοποιεί σταθερά έκτοτε χωρίς προβλήματα αξιοπιστίας.



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