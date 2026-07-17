Σαν Σήμερα: Έφυγαν από τη ζωή οι Φάντζιο και Μπιανκί (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Hμέρα μνήμης η σημερινή για δύο πολυαγαπημένους οδηγούς της Formula 1 που έφυγαν από τη ζωή, ο ένας πολυπρωταθλητής στα γεράματα και ο άλλος νέος, σε ένα από τα πιο τραγικά συμβάντα εντός πίστας των τελευταίων ετών. Επίσης, θα μάθουμε για δύο ακόμη αγώνες στον κόσμο του MotoGP και για ένα Ράλλυ του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1971, διεξήχθη το πρώτο Grand Prix στην F1 που περιλάμβανε στην ονομασία του την επωνυμία χορηγού. Στην προκειμένη περίπτωση, την Woolmark. Ο αγώνας έλαβε χώρα στο Σίλβερστον της Μ. Βρετανίας το οποίο κέρδισε ο Τζάκι Στιούαρτ με την Tyrrell 003 του. Ο Ρόνι Πέτερσον τερμάτισε στη δεύτερη θέση με μια March 711 και το βάθρο έκλεισε από τον Έμερστον Φιτιπάλντι της Lotus.

Σαν σήμερα το 1993, ο Ουαλός Νίκι Γκριστ, ο πιο επιτυχημένος Βρετανός συνοδηγός στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Καθοδήγησε τον «Ιπτάμενο Φινλανδό», Γιούχα Κάνκουνεν, στο Ράλλυ Αργεντινής σε ένα τετρακίνητο Toyota Celica Turbo και μαζί ξεπέρασαν για σχεδόν 2 λεπτά το Ford Escort RS Cosworth του Μίκι Μπιαζιόν. Την τρίτη θέση κατέλαβε το δεύτερο Celica της Toyota με τον Ντιντιέ Οριόλ.

Σαν σήμερα το 1995, ο θρυλικός Χουάν Μανουέλ Φάντζιο έφυγε από τη ζωή στο Μπουένος Άϊρες σε ηλικία 84 ετών. Ο Αργεντινός θεωρείται από πολλούς ως ο καλύτερος οδηγός όλων των εποχών. Κέρδισε 24 φορές σε 51 Grand Prix της Formula 1 έως το 1958 και κατέκτησε πέντε παγκόσμια πρωταθλήματα – το 1951 με την Alfa Romeo, το 1954 σε μια μοιρασμένη σεζόν μεταξύ Maserati και Mercedes-Benz, το 1955 αποκλειστικά με τη Mercedes-Benz, το 1956 με τη Ferrari και το 1957 με τη Maserati.

Σαν σήμερα το 2011, ο Ντάνι Πεντρόσα επικράτησε στην πίστα του Σάχσενρινγκ για το GP Γερμανίας του MotoGP. Μάλιστα ο αγώνας μας προσέφερε μια απολαυστική τριπλή μονομαχία μαζί με τον πρωταθλητή Χόρχε Λορένθο και τον Κέισι Στόνερ.

Σαν σήμερα το 2015, ο ταλαντούχος Ζιλ Μπιανκί υπέκυψε στους σοβαρούς τραυματισμούς που είχε αποκομίσει στο GP Ιαπωνίας της περασμένης χρονιάς και ξεψύχησε σε ηλικία μόλις 25 ετών. Ο Γάλλος, μέλος της Ακαδημίας οδηγών της Ferrari, εισήλθε στην F1 το 2013 και μάλιστα τερμάτισε 9ος στο GP Μονακό του 2014, προσφέροντας στην αδύναμη ομάδα της Marussia τους πρώτους βαθμούς στην ιστορία της. Προοριζόταν να προβιβαστεί το 2015 στη Sauber, αλλά δυστυχώς μεσολάβησαν τα τραγικά γεγονότα στη Σουζούκα. Μετά τον χαμό του Μπιανκί, η FIA απέσυρε οριστικά τον αριθμό 17 προς τιμήν του.

Σαν σήμερα το 2016, ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε μια επική ανάκαμψη από το κακό του ξεκίνημα στο GP Γερμανίας και κατέγραψε την έβδομη συνεχόμενη νίκη του στην πίστα του Σάχσενρινγκ και τρίτη στη σεζόν. Δεύτερος ήταν ο Καλ Κράτσλοου και τρίτος ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Φωτογραφίες: crystalracing/X