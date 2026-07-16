Η Geely Auto παρουσιάζει το πλάνο «Five by Five», ένα παγκόσμιο δίκτυο design, έρευνας, δοκιμών και AI που φέρνει επανάσταση στην αυτοκίνηση.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Geely Auto σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια δεν είναι τυχαία. Πίσω από τα σύγχρονα, αξιόπιστα και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα που φτάνουν στον καταναλωτή με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, βρίσκεται ένα καλά μελετημένο σχέδιο μετασχηματισμού. Το όραμα της εταιρείας για παγκόσμια επέκταση και καινοτομία βασίζεται στην απαρέγκλιτη υλοποίηση της στρατηγικής με τον τίτλο “Five by Five”.

Η συγκεκριμένη εταιρική φιλοσοφία αναπτύσσεται γύρω από πέντε βασικούς άξονες, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει πέντε πυλώνες: 5 κέντρα Design, 5 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), 5 κέντρα Δοκιμών, 5 τεχνολογίες κινητήριων συστημάτων και 5 οικοσυστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Αυτό το ολοκληρωμένο δίκτυο έχει ως στόχο να φέρει τη Geely στην πρωτοπορία της βιώσιμης κινητικότητας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Design, Έρευνα και εξαντλητικές Δοκιμές

Η αρχή γίνεται από τη σχεδίαση και την εξέλιξη. Η Geely διαθέτει 5 παγκόσμια κέντρα Design σε Σαγκάη, Νίνγκμπο, Μιλάνο, Γκέτεμποργκ και Κόβεντρι. Αυτά συνεργάζονται στενά με τα 5 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης που βρίσκονται σε Χανγκτζόου, Νίνγκμπο, Γκέτεμποργκ, Κόβεντρι και Φρανκφούρτη, συνδυάζοντας πολυπολιτισμικές επιρροές και τεχνολογία αιχμής.

Προτού ένα μοντέλο οδηγηθεί στη γραμμή παραγωγής, υποβάλλεται σε εξαντλητικούς ελέγχους σε 5 παγκόσμια κέντρα Δοκιμών τα οποία περιλαμβάνουν 16 επιμέρους βάσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η νέα βάση δοκιμών Geely Europe Testing Base στη Φρανκφούρτη, καθώς και το Comprehensive Safety Testing Center στο Νίνγκμπο της Κίνας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο δοκιμών ασφάλειας στον κόσμο.

Κινητήρες για κάθε ανάγκη και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η Geely Auto καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των παγκόσμιων αγορών προσφέροντας 5 επιλογές κινητήριων συστημάτων:

Υψηλής ενεργειακής απόδοσης κινητήρες βενζίνης

Αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα (BEV)

Υβριδικά σύνολα

Κινητήρες με κυψέλες καυσίμου μεθανόλης

Τεχνολογίες ταχείας ανταλλαγής μπαταριών (battery swap)

Τέλος, η ψηφιακή εμπειρία του χρήστη υποστηρίζεται από ένα οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης με βάση το υπολογιστικό κέντρο Geely Xingrui Super Computing Center. Το σύστημα αυτό υλοποιείται από 5 in-house εταιρείες τεχνολογίας του ομίλου (StepStar, SiEngine, DreamSmart, Qianli Technology και Geespace), προσφέροντας έξυπνες και απόλυτα προσωποποιημένες λύσεις καθημερινής μετακίνησης.