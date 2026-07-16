Μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και τη νίκη στη Βαρκελώνη, ο Λούις Χάμιλτον κρατά χαμηλούς τόνους και εστιάζει αποκλειστικά στη βελτίωση της ομάδας του.

Ο Λούις Χάμιλτον ξεκαθάρισε ότι η προσοχή του δεν είναι στραμμένη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρά τη θετική τροχιά στην οποία βρίσκεται. Μετά το Βρετανικό GP στο Σίλβερστον, ο οδηγός της Ferrari βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, απέχοντας 32 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι της Mercedes και μόλις 7 βαθμούς από τον ομόσταβλό του στη γερμανική ομάδα, Τζορτζ Ράσελ. Έχοντας ήδη κατακτήσει πέντε βάθρα σε εννέα αγώνες, συμπεριλαμβανομένης μιας νίκης στη Βαρκελώνη, ο Βρετανός επιλέγει να παραμείνει προσγειωμένος.

Παρόλο που ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση προτού κατακτήσει το ιστορικό όγδοο στέμμα του –καταρρίπτοντας το ρεκόρ που μοιράζεται με τον Μίκαελ Σουμάχερ–, οι συνθήκες του φετινού πρωταθλήματος απαιτούν προσεκτικά βήματα. Η Ferrari έχει αναδειχθεί στον βασικό αντίπαλο της Mercedes, με την SF-26 να παρουσιάζει μάλιστα μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με την W17. Μιλώντας ενόψει του αγωνιστικού τριημέρου στην Αυστρία, ο Χάμιλτον εξήγησε πώς ακριβώς βλέπει τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο Μαρανέλο.

Η ομαδική δουλειά στο Μαρανέλο και η ηγεσία του Βασέρ

Ο έμπειρος οδηγός εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του, παραθέτοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πραγματικά, πάρα πολύ περήφανος για ολόκληρη την ομάδα στο εργοστάσιο, καθώς κάθε ένας άνθρωπος στην ομάδα συνεισφέρει κάτι σημαντικό. Όλοι ανεβάζουν το επίπεδό τους, όλοι πιέζουν εκείνο το κάτι παραπάνω, ίσως περισσότερο από ό,τι έκαναν στο παρελθόν, και δουλεύουμε πιο συνεκτικά και πιο δεμένα από ποτέ, υπό την εξαιρετική ηγεσία του Φρεντ, βλέποντας παράλληλα να έρχονται οι βελτιώσεις που είχαμε ζητήσει. Η ομάδα έχει δουλέψει απίστευτα σκληρά για να κάνει ένα βήμα μπροστά με τον κινητήρα. Δεν είναι το τελικό ή το ολοκληρωμένο βήμα, αλλά είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, και αυτό ακριβώς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε: απλώς να προχωράμε βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο».

Η αναφορά του Χάμιλτον στον Φρεντ Βασέρ δείχνει τη σημασία της σωστής καθοδήγησης σε μια ιστορική ομάδα όπως η Ferrari, η οποία φαίνεται να βρίσκει ξανά τον ιδανικό της βηματισμό. Η σταδιακή αναβάθμιση του κινητήρα, ακόμα κι αν δεν αποτελεί το τελικό βήμα, προσφέρει τη σταθερότητα που χρειάζονται οι οδηγοί για να πιέσουν στο όριο χωρίς τον φόβο των εγκαταλείψεων.

Κάθε αγώνας ξεχωριστά

Όσον αφορά τις πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πίεση της βαθμολογίας, ο Χάμιλτον ήταν σαφής: «Όμως, δεν σκέφτομαι το πρωτάθλημα. Σκέφτομαι κάθε αγώνα ξεχωριστά και πώς θα αποδώσουμε με τον τρόπο που το κάναμε στη Βαρκελώνη, όπου τα pit-stops και η στρατηγική ήταν όλα σε απόλυτο συντονισμό. Το να έχουμε αυτή την εικόνα κάθε Σαββατοκύριακο είναι το πιο σημαντικό πράγμα, και όχι το να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί σε 15 αγώνες από τώρα».

Αυτή η προσέγγιση δείχνει την ωριμότητα ενός οδηγού που γνωρίζει καλά πώς κερδίζονται τα πρωταθλήματα. Αντί να αναλώνεται σε μαθηματικούς υπολογισμούς για το μέλλον, επιλέγει να εστιάσει στην άμεση εκτέλεση και στη διατήρηση του απόλυτου συντονισμού μεταξύ οδηγού, μηχανικών και στρατηγικής σε κάθε Grand Prix ξεχωριστά.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.