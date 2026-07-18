Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν περισσότερο χαρούμενος από τη βοήθεια που πήρε από τον Ίσακ Χατζάρ, παρά για το αποτέλεσμα στη μάχη της pole position στο Σπα.

Έπειτα από την απογοήτευση του Σίλβερστον, ο Μαξ Φερστάπεν κατετάγη 2ος στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου. Ο Ολλανδός με ξεκάθαρη στρατηγική και ένα μονοθέσιο που λειτουργεί εξαιρετικά στο Σπα, κατάφερε να εξασφαλίσει για τρίτη φορά στη σεζόν μια θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

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Η πολύτιμη βοήθεια του Χατζάρ

Μετά το πέρας του Q3, o Φερστάπεν ρωτήθηκε σχετικά με την τελική του προσπάθεια από τη Ναόμι Σιφ. Η πρώην οδηγός πίστεψε πως ο Χατζάρ καθυστέρησε τον Φερστάπεν, όμως ο Ολλανδός ξεκαθάρισε πως αυτό δεν ισχύει.

«Όχι, όχι. Με βοήθησε, ξεκάθαρα», είπε.

Πράγματι, ο Φερστάπεν πήρε μια γενναία δόση slipstream, που του έδωσε επιπλέον 17 χλμ/ώρα τελικής ταχύτητας σε εκείνο το σημείο. Αυτό μεταφράζεται σε κέρδος 0,3 με 0,4 δλ, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με απόδοση για την 6η θέση της εκκίνησης.

Μιλώντας για τη βοήθεια του Χατζάρ στο τέλος του Q3, o Φερστάπεν είπε: «Ο Ίσακ έκανε εξαιρετική δουλειά δίνοντάς μου slipstream στο τελευταίο κομμάτι του Q3, γνωρίζοντας ότι έτσι κι αλλιώς πρέπει να εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, αλλιώς θα ήμουν 6ος. Ένα ευχαριστώ στον Ίσακ γι' αυτό. Λειτούργησε ιδανικά, ήταν οριακό, αλλά τον εμπιστεύτηκα».

Όσο για τον αυριανό αγώνα, ο πολυπρωταθλητής της Red Bull Racing δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος.

«Αύριο θα πρέπει να κοιτάζω τους καθρέφτες μου για τα μονοθέσια γύρω μου, αλλά το σημερινό αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Το μονοθέσιο συμπεριφέρεται αρκετά καλά όλο το τριήμερο, απλώς μας λείπει λίγη τελική ταχύτητα. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο με αυτό που έδειξε ο Κίμι, αλλά είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην πρώτη σειρά, έχοντας λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο ως ομάδα. Το μονοθέσιο όλο το τριήμερο είναι πολύ γρήγορο και είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Τα ελαστικά θα είναι δύσκολο να τα διαχειριστούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά εγώ θα κάνω τον δικό μου αγώνα και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να μείνω κοντά», δήλωσε ο Φερστάπεν.

Και τώρα αγώνας

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.