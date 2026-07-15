Η Skoda ανακοίνωσε ένα ισχυρό εμπορικό πρόγραμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προσφέροντας προνομιακή χρηματοδότηση και σημαντικές εκπτώσεις.

Η Skoda ενισχύει σημαντικά το εμπορικό της πρόγραμμα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο προνομίων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Οι νέες προτάσεις της τσέχικης μάρκας συνδυάζουν χαμηλό επιτόκιο χρηματοδότησης, πολυετή εργοστασιακή κάλυψη και μεγάλα οικονομικά οφέλη, διευκολύνοντας την απόκτηση τόσο των συμβατικών όσο και των ηλεκτρικών μοντέλων της γκάμας της.

Συγκεκριμένα, τα δημοφιλή Skoda Fabia, Kamiq και το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό Elroq προσφέρονται με δυνατότητα χρηματοδότησης με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, εξασφαλίζοντας στους αγοραστές σημαντική ευελιξία και χαμηλότερο κόστος αποπληρωμής.

Σημαντικά οφέλη για τρία μοντέλα

Για τα Fabia και Kamiq, το χαμηλό επιτόκιο συνδυάζεται με άμεσο οικονομικό όφελος:

Skoda Fabia: Έκπτωση που φτάνει έως και τα €1.500.

Skoda Kamiq: Το compact SUV της μάρκας διατίθεται με όφελος έως και €2.500.

Στην περίπτωση του ηλεκτρικού Skoda Elroq, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 3,9% συνοδεύεται από δωρεάν οικιακό φορτιστή μαζί με τη μελέτη εγκατάστασής του, απλοποιώντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Επιπλέον, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, το Elroq μπορεί να συνδυαστεί και με όφελος ύψους €2.000.

Όλα τα νέα μοντέλα της Skoda θωρακίζονται με το πρόγραμμα Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση έως και 10 χρόνια (ή 150.000 χλμ.), εξασφαλίζοντας κορυφαία σιγουριά και υψηλή μεταπωλητική αξία.

Εκπτώσεις... μαμούθ για ετοιμοπαράδοτα μοντέλα

Ανεξάρτητα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 3,9%, η Skoda προσφέρει πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων συγκεκριμένων εκδόσεων. Αναλυτικά:

Skoda Enyaq: Κορυφαίο όφελος που αγγίζει έως και τα €16.000.

Skoda Kodiaq: Το μεγάλο οικογενειακό SUV προσφέρεται με έκπτωση έως €4.500.

Skoda Octavia και Superb: Σημαντικό όφελος που κυμαίνεται από €3.500 έως €7.800, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση.

Οι συγκεκριμένες προνομιακές εκπτώσεις για τα Enyaq, Kodiaq, Octavia και Superb δεν συνδυάζονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιτοκίου 3,9%.