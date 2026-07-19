Η Renault αναδιαμορφώνει τις τιμές των SUV της στην Ελλάδα, προσφέροντας τις Full Hybrid και Bi-Fuel εκδόσεις των Captur και Austral σημαντικά φθηνότερα.

Η Renault προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση της εμπορικής της στρατηγικής στην ελληνική αγορά, μειώνοντας σημαντικά τις τιμές στα δύο πιο δημοφιλή SUV της γκάμας της. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, το συνολικό όφελος για τους υποψήφιους αγοραστές φτάνει έως και τα €4.400, φέρνοντας τις προηγμένες Full Hybrid και Bi-Fuel (LPG) εκδόσεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα τιμής.

Η κίνηση αυτή της γαλλικής εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κατηγορίες B-SUV και C-SUV, εστιάζοντας σε αποδοτικά κινητήρια σύνολα που εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση και μειωμένο κόστος χρήσης στην καθημερινότητα

Renault Captur: Πιο προσιτό με Full Hybrid και LPG τεχνολογία

Το ανανεωμένο B-SUV της Renault αποκτά νέο σημείο εκκίνησης για τις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις του. Η κορυφαία Full Hybrid E-Tech 160 έκδοση, στην εξοπλιστική επιλογή Evolution Plus, είναι πλέον διαθέσιμη από €24.500. Το συγκεκριμένο υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας 160 ίππους. Το μεγάλο του πλεονέκτημα εντοπίζεται στην οικονομία, καθώς η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, διαθέσιμη παραμένει και η δημοφιλής εργοστασιακή έκδοση bi-fuel (βενζίνης/LPG). Ο αναβαθμισμένος Turbo κινητήρας Eco-G 120 αποδίδει πλέον 120 ίππους και 200 Nm ροπής, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή αυτονομία με τη χρήση του σαφώς οικονομικότερου υγραερίου.

Renault Austral: Μεγάλη μείωση τιμής και αναβαθμισμένος εξοπλισμός

Στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV, το Renault Austral δέχεται τη μεγαλύτερη ελάφρυνση, με το συνολικό όφελος να αγγίζει τις €4.400. Η αρχική έκδοση Mild Hybrid των 150 ίππων (με κινητήρα 1.33 Turbo και αυτόματο κιβώτιο) διατίθεται πλέον από €30.500.

Για όσους αναζητούν τη μέγιστη οικονομία καυσίμου, η κορυφαία Full Hybrid E-Tech έκδοση των 200 ίππων στην έκδοση Techno προσφέρεται πλέον στα €35.500. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή μέση κατανάλωση από 4,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Oι εκδόσεις Techno του Austral γίνονται ακόμη πιο ελκυστικές, καθώς πλέον περιλαμβάνουν στο βασικό τους εξοπλισμό το πακέτο «Family Pack». Αυτό προσθέτει σημαντικά στοιχεία άνεσης και πρακτικότητας, όπως: