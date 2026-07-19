Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του θρυλικού Σπα για το δέκατο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Βελγίου. Ο δέκατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Σπα θα έχει διάρκεια 44 γύρους, με την εκκίνηση να αναμένεται με αγωνία και τις μάχες συναρπαστικές.

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Το grid του αγώνα

Έπειτα από μία φοβερή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Κίμι Αντονέλι θα εκκινήσει από την πρώτη θέση. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος του Q3 το Σάββατο και εξασφάλισε ακόμη μία pole position στο 2026. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός με τη βοήθεια του Ίσακ Χατζάρ πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο Q3 και σήμερα θέλει να βρίσκεται τουλάχιστον στο βάθρο.

Παρά την έλλειψη ισχύος στις ευθείες, ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει από την 3η θέση εκμεταλλευόμενος την ποινή 10 θέσεων του Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός θέλει ακόμη ένα βάθρο και στην καλύτερη περίπτωση να χάσει μόνο 7 βαθμούς από τον Αντονέλι.

Η Ferrari θέλει το βάθρο

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον θέλουν το βάθρο στο σημερινό αγώνα. Οι δύο οδηγοί είχαν διαφορά μόλις 0,002 δλ στις κατατακτήριες δοκιμές και σήμερα ξεκινάνε από τις θέσεις 4 και 5 και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν έναντι του ανταγωνισμού.

Ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει από την 6η θέση, έπειτα από μία ακόμη υποτονική εμφάνιση σε κατατακτήριες δοκιμές. Την τέταρτη σειρά της εκκίνησης μοιράζονται οι Άρβιντ Λίντμπλαντ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο και αμφότεροι ψάχνουν έναν τερματισμό στους βαθμούς. Οι Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και Πιερ Γκασλί της Alpine συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάτο Νόρις θα εκκινήσει τον αγώνα από τη 13η θέση λόγω ποινής και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να ανέβει. Ο Ίσακ Χατζάρ της RBR εκκινεί 21ος, ανάμεσα στις δύο Aston Martin.

Το GP Βελγίου LIVE στο Gazzetta

Ο σημερινός αγώνας για το GP Βελγίου είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.