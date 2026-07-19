Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Σπα; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 10ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Βελγίου, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 44 γύρων που ακολουθεί.

Στο σημερινό αγώνα όλα είναι ανοικτά, με τη στρατηγική να παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ μένει να δούμε αν η Mercedes-AMG θα επιστρέψει στις νίκες με τον Κίμι Αντονέλι. Το μόνο σίγουρο είναι πως η σειρά εκκίνησης θα μας δώσει έναν συναρπαστικό πρώτο γύρο.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, η πλειονότητα των οδηγών έχει δύο φρέσκα σετ της σκληρής γόμας ελαστικών της Pirelli και ένα της μεσαίας γόμας ελαστικών για το σημερινό αγώνα. Από τις κορυφαίες ομάδες, ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing έχει ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών, όμως ο Γάλλος ξεκινά από την τελευταία σειρά της εκκίνησης.

Οι ομάδες που έχουν δύο φρέσκα σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών είναι οι Cadillac και Audi, ενώ η Alpine έχει ένα φρέσκο σετ από όλες τις διαθέσιμες γόμες ελαστικών.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, προτείνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit stop. H ιταλική εταιρεία προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών, με την πρώτη αλλαγή να είναι μεταξύ των γύρων 17 και 23. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι και πάλι του ενός pit stop. H Pirelli προτείνει τη μαλακή γόμα για το πρώτο μέρος του αγώνα και τη σκληρή γόμα ελαστικών για το δεύτερο και τελευταίο μέρος, με την αλλαγή να γίνεται μεταξύ των γύρων 14 και 20. Δύο ακόμη στρατηγικές προτείνονται, αμφότερες των δύο pit stop, με το πρώτο stint να περιλαμβάνει χρήση της μαλακής γόμας ελαστικών. Η μόνη τους διαφορά είναι η γόμα των τελευταίων stint, με την πρώτη να δίνει τη σκληρή γόμα και τη δεύτερη τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Μεγάλο ρόλο στον αγώνα θα παίξει η πιθανή εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Το GP Βελγίου LIVE στο Gazzetta

Ο σημερινός αγώνας για το GP Βελγίου είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.