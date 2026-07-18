Η KGM διαθέτει το Tivoli σε νέα, εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή, καθιστώντας το μία από τις πιο προσιτές και ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας του.

Η KGM προχωρά σε μια εξαιρετικά ελκυστική κίνηση στην ελληνική αγορά, προσφέροντας το Tivoli με νέα τιμή εκκίνησης τα €16.990. Η κίνηση αυτή τοποθετεί το μοντέλο της νοτιοκορεάτικης μάρκας στην κορυφή των value-for-money επιλογών στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των B-SUV, συνδυάζοντας τη σύγχρονη σχεδίαση και την πρακτικότητα με ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος απόκτησης.

Το Tivoli είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, καθώς είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις τόσο με κίνηση στους δύο όσο και στους τέσσερις τροχούς (2WD και 4WD). Το SUV της KGM εξοπλίζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, ενώ ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα λειτουργίας (Normal, Sport, Winter) για να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες του οδοστρώματος.

Δυναμική εμφάνιση και σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία

Στο αισθητικό κομμάτι, το Tivoli ξεχωρίζει για τη στιβαρή SUV σιλουέτα του, η οποία τονίζεται από τα LED φωτιστικά σώματα και τις μεγάλες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σύγχρονη και εστιασμένη στην ψηφιακή τεχνολογία. Διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 9 ιντσών για το σύστημα infotainment, το οποίο υποστηρίζει πλήρη συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto.

Κορυφαία πρακτικότητα για την οικογένεια

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Tivoli παραμένει η ευρύχωρη και λειτουργική του καμπίνα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα που ξεκινά από τα 423 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.115 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, προσφέροντας κορυφαία πρακτικότητα τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη όσο και για τα μεγάλα οικογενειακά ταξίδια.

Το KGM Tivoli είναι άμεσα διαθέσιμο για γνωριμία από κοντά, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να προγραμματίσουν ένα test drive μέσω του επίσημου δικτύου εμπόρων της μάρκας στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.