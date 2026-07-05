Το φινάλε του αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, με την FIA να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη στη διαδικασία του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Η FIA έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το άκρως αμφιλεγόμενο φινάλε του Grand Prix M. Βρετανίας, αποδίδοντας σε «σφάλμα λογισμικού» το αλαλούμ με το Αυτοκίνητο Ασφαλείας που στέρησε από τους θεατές μια μάχη ενός γύρου για τη νίκη.

Το ατύχημα του Μαξ Φερστάπεν, έξι γύρους πριν από το τέλος, προκάλεσε την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και έδωσε το έναυσμα για ένα δραματικό φινάλε στο Σίλβερστον. Όταν οι βοηθοί πίστας απομάκρυναν την RB22, η Διεύθυνση Αγώνα ακολούθησε το τυπικό πρωτόκολλο, επιτρέποντας στα μονοθέσια που είχαν δεχθεί γύρο να προσπεράσουν το τρένο και να ανακτήσουν τη θέση τους.

Μην χάσετε την Δευτέρα 6/7 στις 16:30 την εκπομπή «Pole Position by Allwyn» με την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας. Δείτε την εκπομπή εδώ.

Η μεγάλη στιγμή σύγχυσης

Η διαδικασία προσπέρασης των μονοθεσίων που ήταν ένα γύρο πίσω ολοκληρώθηκε στον 51ο από τους 52 γύρους. Σύμφωνα όμως με τους κανονισμούς της Formula 1, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας πρέπει να επιστρέψει στα pits στο τέλος του επόμενου γύρου.

Παρά τον κανονισμό, το επίσημο σύστημα μηνυμάτων της διεύθυνσης αγώνα εμφάνισε ξαφνικά την ένδειξη «Το αυτοκίνητο ασφαλείας μπαίνει σε αυτόν τον γύρο», προϊδεάζοντας τις ομάδες για ένα σπριντ ενός γύρου μέχρι την καρώ σημαία. Μόλις οκτώ δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, το σύστημα διορθώθηκε με το μήνυμα, το όχημα της FIA παρέμεινε στην πίστα και ο αγώνας ολοκληρώθηκε ουσιαστικά εκεί και το βιβλίο κανονισμών τηρήθηκε κανονικά.

Η άμεση ανακοίνωση της FIA

Θέλοντας να προλάβει τις αντιδράσεις, η FIA εξέδωσε ανακοίνωση εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη στα συστήματα ελέγχου και τον κανονισμό:

«Ο κανονισμός για την περίοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, Άρθρο B5, Παράγραφος 13.5, ορίζει ότι πρέπει να συμπληρωθεί ένας γύρος μετά τη διαδικασία προσπέρασης των μονοθεσίων που έχουν δεχθεί γύρο. Αυτή η διαδικασία τηρήθηκε κανονικά από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αγώνα. Το μήνυμα «Safety Car In This Lap» εμφανίστηκε εκ παραδρομής λόγω σφάλματος λογισμικού».

Με τον τρόπο αυτό η FIA εξηγεί πως τηρήθηκαν σωστά οι κανονισμοί και δεν παραβιάστηκαν για χάρη ενός «grand finale». Από την άλλη δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το λόγο που δεν δόθηκε το μήνυμα στα μονοθέσια που ήταν γύρο πίσω νωρίτερα, δηλαδή στον 50ο γύρο.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.