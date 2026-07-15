Στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι θα έχουν στις MCL40 τους την αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος της Mercedes.

Η McLaren συνεχίζει την προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι στους ανταγωνιστές της. Οι δύο οδηγοί των πρωταθλητών θα λάβουν την τελευταία προδιαγραφή του κινητήρα της Mercedes για το επερχόμενο Grand Prix Βελγίου. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται δύο αγώνες μετά την πρώτη της εμφάνιση στα μονοθέσια της εργοστασιακής ομάδας των Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ στην Αυστρία, και μία εβδομάδα μετά τη χρήση της από τις Alpine και Williams στο Σίλβερστον.

Η καθυστέρηση της McLaren να χρησιμοποιήσει τη νέα μονάδα ισχύος, η οποία φέρει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της αξιοπιστίας, οφείλεται στο γεγονός ότι έπρεπε να εξαντληθεί η διάρκεια ζωής των προηγούμενων εξαρτημάτων. Η ομάδα είχε ήδη αναγκαστεί να αλλάξει πρόωρα πολλά στοιχεία του κινητήρα λόγω των προβλημάτων αξιοπιστίας που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα του 2026, συμπεριλαμβανομένων των δύο διαφορετικών θεμάτων με την μπαταρία που στέρησαν από τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστριτην εκκίνηση στο Grand Prix Κίνας τον περασμένο Μάρτιο.

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Νέα εξαρτήματα στο Σπα

Εκτός από τον νέο κινητήρα, τα μονοθέσια της McLaren θα είναι εξοπλισμένα στο Σπα με μια εντελώς νέα πίσω πτέρυγα, η οποία θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση της ομάδας στην Αυστρία να αποσύρει την περιστρεφόμενη πτέρυγα τύπου πριν προλάβει να τη δοκιμάσει στην πίστα. Από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημη διαδικασία, το κόστος της πίσω αεροτομής δεν θα μετρηθεί στα έξοδα του cost cap.

Ο τεχνικός διευθυντής εφαρμοσμένης μηχανικής της McLaren, Νιλ Χάντλεϊ, μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας και στις προσδοκίες για το απαιτητικό τριήμερο στο Βέλγιο:

«Η προετοιμασία μας ήταν ενδελεχής, χρησιμοποιώντας εκτεταμένη εργασία στον προσομοιωτή για να προλάβουμε αυτό που γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα πολύ απαιτητικό Σαββατοκύριακο για τη διαχείριση ενέργειας. Φτάνουμε στο Σπα με μια νέα διάταξη πίσω πτέρυγας, μια αναβάθμιση που είχαμε στα σκαριά ως μέρος της πορείας εξέλιξης του μονοθεσίου. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ενημέρωση θα προσθέσει λίγη απόδοση στο μονοθέσιό μας, αλλά γνωρίζουμε πλήρως ότι μετά από ένα δύσκολο Grand Prix Μ. Βρετανίας, κυρίως όσον αφορά την καθαρή απόδοση, ακόμη και αυτός ο γύρος δεν θα είναι τόσο εύκολος, επομένως δεν θα περιμένουμε κάποια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα».

Το βλέμμα στην Ουγγαρία

Αν και το τριήμερο στο Βέλγιο αναμένεται δύσκολο, η McLaren έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στο Grand Prix Ουγγαρίας. Εκεί είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί ένα «σημαντικό» πακέτο αναβαθμίσεων, το οποίο περιμένει εδώ και πολλές ομάδες.

Στο Σίλβερστον, ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, είχε παραδεχτεί ότι η McLaren επαναπροσδιορίζει και αλλάζει την κατεύθυνση των αρχικών σχεδιαστικών της επιλογών για τη φετινή σεζόν.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.