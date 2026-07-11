Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε την pole position για τον αγώνα του MotoGP σο Σάχσενρινγκ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Γερμανίας, ο 11ος αγώνας του MotoGP στο 2026, αποδείχθηκαν συναρπαστικές και μας προϊδέασαν για τις μάχες που περιμένουμε στο υπόλοιπο τριήμερο. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse, ο οποίος πήρε την pole position.

O Ισπανός έχοντας στρατηγική τριών γρήγορων γύρων έγραψε το 1:19,041 και πήρε την pole με νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στο Σάχσενρινγκ. Από τη 2η θέση θα ξεκινήσει ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, σε μία εξαιρετική ημέρα για τα δύο αδέρφια, ενώ 3ος στην εκκίνηση των αγώνων που ακολουθούν θα είναι ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46.

O Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia είχε ένα τρομακτικό highside στο ξεκίνημα του Q2 και τραυμάτισε το αριστερό του χέρι. Παρά την 8η θέση του στην κατάταξη, ο Ιταλός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις.

Q1

Το πρώτο 15λεπτο δράσης ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Τα φαβορί για πρόκριση ήταν πολλά, όμως οι θέσεις ήταν δύο.

Ο Μπανάια έδειχνε δυνατός από το ξεκίνημα και σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο 1:19,954. Δεύτερος ήταν ο Μιρ της Honda, μόλις 0,034 δλ πίσω του. Από κοντά ήταν οι Μορέιρα και Κουαρταραρό, όμως έπρεπε να βρουν δύο δέκατα του δευτερολέπτου στις τελικές τους προσπάθειες.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος. Ο Μπανάια βελτίωσε το χρόνο του στο 1:19,753 και εξασφάλισε την πρόκριση στο Q2. Μαζί του όμως δεν προκρίθηκε αναβάτης της Honda, καθώς ο Κουαρταραρό της Yamaha πήρε τη 2η θέση στο Q1.

Q2

Το δεύτερο 15λεπτο των κατατακτήριων ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Μετά τον πρώτο γύρο το δράμα ξεκίνησε και πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Μπετζέκι. Ο Ιταλός έκανε λάθος και είχε σφοδρή πτώση στη στροφή 7 και έδειξε να έχει έντονο πόνο.

Με τις κίτρινες σημαίες να έχουν αποσυρθεί, ταχύτερος μετά τα πρώτα περάσματα ήταν ο Ρ. Φερνάντεθ της Trackhouse με χρόνο 1:19,262. Πίσω του ήταν τα αδέρφια Μάρκεθ, με τον Μαρκ μπροστά από τον Άλεξ.

Με 5 λεπτά για το φινάλε, αυτός που ανέβηκε στην κορυφή ήταν ο Ντι Τζιαναντόνιο με το 1:19,188, όμως οι γρήγορες προσπάθειες δεν είχαν τελειώσει.

O M. Μάρκεθ με δύο λεπτά για το φινάλε απάντησε και κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 1η θέση με το 1:19,041 παίρνοντας την pole position. Τα νέα για την οικογένεια Μάρκεθ ήταν εξαιρετικά, με τον Άλεξ να παίρνει τη 2η θέση, ενώ ο Ντι Τζιαναντόνιο ολοκλήρωσε το lockout της πρώτης σειράς της εκκίνησης για την Ducati.

Ακολούθησαν οι Φερνάντεθ, Ογκούρα, Κουαρταραρό, Μορμπιντέλι, Μπετζέκι, Μαρτίν, Ακόστα, Μπανάια και Μίλερ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ στο Σάχσενρινγκ.

Αποτελέσματα QP, GP Γερμανίας



