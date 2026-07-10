Kia PV5 Cargo: Με φόρα στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών

Η Kia μπαίνει δυναμικά στην αγορά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με ένα ηλεκτρικό van νέας γενιάς, σχεδιασμένο εξαρχής για τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η είσοδος της Kia στην αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που υποδέχονται το νέο Kia PV5 Cargo, το πρώτο μοντέλο της οικογένειας Platform Beyond Vehicle (PBV).

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη ηλεκτρικό van, αλλά για ένα όχημα που σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί με στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις των επαγγελματιών της νέας εποχής: εταιρείες ταχυμεταφορών, υπηρεσίες logistics, τεχνικά συνεργεία, εμπορικές επιχειρήσεις, δημοτικές υπηρεσίες και κάθε επαγγελματία που αναζητά χαμηλό λειτουργικό κόστος, υψηλή αξιοπιστία και προηγμένη ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Η Kia δεν αντιμετωπίζει το PV5 ως ένα μεμονωμένο προϊόν. Αντίθετα, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο μιας νέας επιχειρηματικής στρατηγικής, μέσω της οποίας η μάρκα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων επαγγελματικής κινητικότητας. Η οικογένεια PBV θα περιλαμβάνει διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώσεις οχημάτων, από μικρά van για αστικές διανομές έως μεγαλύτερα επαγγελματικά μοντέλα και εξειδικευμένες κατασκευές για ειδικές χρήσεις.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η ευρωπαϊκή αγορά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι ολοένα αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, η δημιουργία ζωνών μηδενικών εκπομπών σε μεγάλες πόλεις και η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση αποδοτικότερων λύσεων μεταφοράς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το PV5 Cargo έρχεται να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, συνδυάζοντας ηλεκτροκίνηση, προηγμένη τεχνολογία και ιδιαίτερα χαμηλό συνολικό κόστος χρήσης.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παρουσιάζει σημαντική δυναμική καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων του ΣΕΑΑ, είχε αύξηση ταξινομήσεων 12,7% το 2025 σε σχέση με το 2024 και 20,5% το πρώτο πεντάμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σε απόλυτα νούμερα, τα αγροτικά pick up και τα van έως 3,5 τόνους που πωλούνται στην Ελλάδα, ανήλθαν το 2025 στις 11.127 μονάδες.

Η νέα πλατφόρμα E-GMP.S

Σε αντίθεση με πολλούς ανταγωνιστές, οι οποίοι βασίζουν τα ηλεκτρικά τους van σε πλατφόρμες που έχουν αρχικά σχεδιαστεί για θερμικούς κινητήρες ή επιβατικά μοντέλα, η Kia ανέπτυξε μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική αποκλειστικά για επαγγελματικές εφαρμογές.

Η πλατφόρμα E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service) αποτελεί εξέλιξη της γνωστής E-GMP που χρησιμοποιείται στα EV3, EV6 και EV9, προσαρμοσμένη όμως στις αυξημένες απαιτήσεις μεταφοράς φορτίου. Χάρη στη λεγόμενη Integrated Modular Architecture (IMA), η Kia έχει ενοποιήσει σημαντικά εξαρτήματα –όπως τις μονάδες ισχύος, τα ηλεκτρονικά ελέγχου και τα συστήματα μπαταριών– μειώνοντας την πολυπλοκότητα της κατασκευής και επιτρέποντας την παραγωγή πολλών διαφορετικών εκδόσεων πάνω στην ίδια βάση.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η ευελιξία. Με μικρές μόνο μεταβολές στο μεταξόνιο και στο μήκος του αμαξώματος μπορούν να δημιουργηθούν επιβατικές, επαγγελματικές, ψυκτικές ή ειδικών κατασκευών εκδόσεις, χωρίς να απαιτείται εκ νέου σχεδιασμός του πλαισίου.

Η μπαταρία βρίσκεται ενσωματωμένη στο δάπεδο, δημιουργώντας απόλυτα επίπεδο χώρο φόρτωσης, χαμηλό κέντρο βάρους και πολύ καλύτερη κατανομή βάρους σε σχέση με τα συμβατικά van.

Σχεδίαση που υπηρετεί τη λειτουργικότητα

Η Kia έχει επενδύσει ιδιαίτερα στον σχεδιασμό του PV5, χωρίς όμως να θυσιάζει τη χρηστικότητα. Το εμπρός μέρος υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της εταιρείας, με χαρακτηριστικά κάθετα φωτιστικά σώματα LED, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και κοντούς προβόλους που διευκολύνουν τους ελιγμούς σε περιορισμένους αστικούς χώρους.

Η αεροδυναμική έχει αποτελέσει βασικό πεδίο εξέλιξης. Οι λείες επιφάνειες του αμαξώματος, οι προσεγμένες ενώσεις των πάνελ και η σχεδίαση του εμπρός τμήματος συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα όχημα που πραγματοποιεί δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα καθημερινά.

Οι μεγάλες συρόμενες πλαϊνές πόρτες προσφέρουν εύκολη πρόσβαση ακόμη και σε στενούς δρόμους, ενώ οι πίσω δίφυλλες πόρτες ανοίγουν σχεδόν κατά 180 μοίρες, επιτρέποντας την άνετη φόρτωση με παλετοφόρο ή περονοφόρο ανυψωτικό.

Χώρος φόρτωσης με έμφαση στην πρακτικότητα

Το PV5 Cargo σχεδιάστηκε πρωτίστως ως εργαλείο δουλειάς. Η βασική έκδοση L1H1 έχει μήκος 4,5 μέτρα προσφέρει χώρο φόρτωσης έως 4,0 κυβικά μέτρα, ενώ η έκδοση με το μεγαλύτερο μήκος (L2H1) φθάνει σε όγκο φόρτωσης τα 4,2 κυβικά μέτρα, φιλοξενώντας έως και δύο ευρωπαλέτες.

Το χαμηλό ύψος φόρτωσης στα 41,9 εκατοστά διευκολύνει την καθημερινή χρήση, ενώ το επίπεδο δάπεδο επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση κάθε είδους φορτίου. Η Kia έχει προβλέψει πολλαπλά σημεία πρόσδεσης, ανθεκτική επένδυση δαπέδου και δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου εξοπλισμού, όπως ράφια, ντουλάπια και εξειδικευμένες επαγγελματικές διαμορφώσεις.

Ανάλογα με την έκδοση, το ωφέλιμο φορτίο προσεγγίζει τα 790 κιλά, καλύπτοντας τις ανάγκες της συντριπτικής πλειονότητας των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις αστικές μεταφορές. Ταυτόχρονα, το PV5 Cargo με την δυνατότητα V2L που προσφέρει, με πρίζα μάλιστα στο εσωτερικό του χώρου φόρτωσης, «λύνει τα χέρια» πολλών κατηγοριών επαγγελματιών, που χρησιμοποιούν καθημερινά ηλεκτρικά εργαλεία. Ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς ρεύμα δεν χρειάζεται να μεταφέρουν το μεγάλο όγκο και το βάρος μια γεννήτριας, έχοντας στη διάθεσή τους άπλετο ρεύμα για κάθε εργασία.

Με 163 ίππους, δύο επιλογές μπαταρίας και βραβευμένη αποδοτικότητα

Όλες οι εκδόσεις του PV5 Cargo χρησιμοποιούν έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, με ισχύ 120 kW (163 ίπποι) και μέγιστη ροπή 250 Nm.

Σε αντίθεση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, η μέγιστη ροπή αποδίδεται από την πρώτη στιγμή, προσφέροντας άμεση επιτάχυνση ακόμη και όταν το όχημα είναι πλήρως φορτωμένο. Η γραμμική λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και το αυτόματο κιβώτιο, συμβάλλουν επίσης στη μείωση της κόπωσης του οδηγού κατά τη συνεχή κίνηση μέσα στην πόλη.

Η Kia έχει εξελίξει το λογισμικό διαχείρισης της ισχύος ώστε να προσαρμόζει τη λειτουργία του κινητήρα ανάλογα με το φορτίο, το ανάγλυφο της διαδρομής και την επιλεγμένη λειτουργία οδήγησης, μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση. Το νέο ηλεκτρικό van διατίθεται με δύο συστοιχίες μπαταριών τεχνολογίας NCM (Nickel Cobalt Manganese):

51,5 kWh, κατάλληλη για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται κυρίως εντός πόλης.

71,2 kWh, η οποία προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με αυξημένες ημερήσιες αποστάσεις.

Η μέγιστη αυτονομία σε μικτό κύκλο, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, φτάνει έως περίπου 416 χιλιόμετρα, ενώ στην πόλη μπορεί να φτάσει έως και στα 592 χλμ. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το PV5 έχει καταγραφεί στα ρεκόρ Γκίνες, ως το Van με την μεγαλύτερη αυτονομία με μια φόρτιση της μπαταρίας, σε κίνηση υπό πλήρες φορτίο. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο κάλυψε 693,38 χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες.

Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για κάθε επαγγελματικό ηλεκτρικό όχημα. Το PV5 υποστηρίζει φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος έως 150 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Για τη νυχτερινή φόρτιση στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης ή σε οικιακό wallbox, υποστηρίζεται επίσης τριφασική φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), εξασφαλίζοντας πλήρη φόρτιση μέσα σε λίγες ώρες. Η δυνατότητα προγραμματισμού της φόρτισης μέσω εφαρμογής επιτρέπει την εκμετάλλευση νυχτερινών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το λειτουργικό κόστος.

Εσωτερικό με κορυφαία άνεση, πρακτικότητα και συνδεσιμότητα

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του νέου Kia PV5 Cargo είναι ότι καταφέρνει να μεταφέρει την εμπειρία των σύγχρονων επιβατικών μοντέλων της εταιρείας στον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων. Η φιλοσοφία της Kia ήταν ξεκάθαρη: ο οδηγός ενός επαγγελματικού van περνά πολλές ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητο και επομένως δικαιούται ένα περιβάλλον άνετο, εργονομικό και τεχνολογικά προηγμένο.

Η σχεδίαση του ταμπλό ακολουθεί τη νέα αισθητική των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, με καθαρές γραμμές, οριζόντια διάταξη και ψηφιακή προσέγγιση. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7,5 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η μεγάλη οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων, 12,9 ιντσών. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, όπως απαιτεί η κατηγορία των van, προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, οι κάμερες και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης περιορίζουν σημαντικά την πίεση στις καθημερινές αστικές διαδρομές.

Παράλληλα, η Kia έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους χώρους αποθήκευσης μικρών αντικειμένων. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για έγγραφα, κινητές συσκευές, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα, στοιχεία που στην πράξη κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή επαγγελματική χρήση.Το PV5 Cargo δεν αντιμετωπίζει την τεχνολογία ως στοιχείο εντυπωσιασμού αλλά ως εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας.

Το σύστημα πολυμέσων βασίζεται σε σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική με δυνατότητα συνεχών ενημερώσεων μέσω διαδικτύου (Over-The-Air updates). Αυτό σημαίνει ότιτο λογισμικό του οχήματος μπορεί να αναβαθμίζεται χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο. Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας Kia Connect παρέχουν στον οδηγό και στην επιχείρηση σημαντικές πληροφορίες, όπως:

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας,

Υπολειπόμενη αυτονομία,

Προγραμματισμό φόρτισης,

Απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών,

Στοιχεία κατανάλωσης,

Πληροφορίες διαδρομών.

Για τις επιχειρήσεις με περισσότερα οχήματα, το PV5 μπορεί να ενσωματωθεί σε συστήματα διαχείρισης στόλου, επιτρέποντας καλύτερο προγραμματισμό δρομολογίων, έλεγχο λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οχημάτων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης με έναν ηλεκτρικό, αλλά συνολικά έναν νέο τρόπο διαχείρισης της μετακίνησης.

Ασφάλεια επιπέδου επιβατικού μοντέλου

Παρά τον επαγγελματικό του χαρακτήρα, το Kia PV5 Cargo διαθέτει εξοπλισμό ασφαλείας που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε κυρίως σε επιβατικά αυτοκίνητα.

Το πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Αυτόνομο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης

Αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Προσαρμοζόμενο cruise control

Σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου

Προειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας

Αναγνώριση οδικών πινακίδων

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινότητα ενός επαγγελματία είναι οι κάμερες περιμετρικής θέασης, οι οποίες μειώνουν τον κίνδυνο μικροζημιών κατά τους ελιγμούς σε στενούς δρόμους ή χώρους φόρτωσης.

Τιμές και εκδόσεις στην ελληνική αγορά

Το νέο KIΑ PV5, εκτός από τις εκδόσεις με μπαταρία 51,5 ή 71,2 kW, προσφέρεται επίσης σε εκδόσεις κανονικού (4,500 μέτρα) και επαυξημένου μήκους (4,695 μέτρα), με μία ή δύο πλευρικές συρόμενες πόρτες και με διθέσια ή τριθέσια διάταξη εσωτερικού. Όλες τις τιμές και τις εκδόσεις, μπορείτε να τις δείτε στη συνέχεια. Να σημειώσουμε επίσης ότι όπως κάθε KIA, έτσι και το νέο PV5 συνοδεύεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για ολόκληρο το αυτοκίνητο και 8 χρόνια ειδικά για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Στην αρένα, αλλά με δυνατά «όπλα»

Η είσοδος της Kia στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων δεν θα είναι σίγουρα «βόλτα στο πάρκο». Το PV5 Cargo καλείται να αντιμετωπίσει καταξιωμένους αντιπάλους όπως τα Toyota Proace City και Proace Electric, Ford E-Transit Custom, Mercedes-Benz eVito, Volkswagen ID. Buzz Cargo, Peugeot E-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro Electric και κάμποσους Κινέζους κατασκευαστές όπως την BYD, τη Farizon, τη Foton και τη Maxus.

Το Kia PV5 Cargo όμως διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: σχεδιάστηκε εξαρχής ως ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα νέας γενιάς. Δεν αποτελεί απλώς την ηλεκτρική εκδοχή ενός συμβατικού van, αλλά μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις ανάγκες της ψηφιακής και ηλεκτρικής εποχής. Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά πρακτικότητας, όπως το μεγάλο χώρο φόρτωσης και το εξαιρετικά χαμηλό κατώφλι των 42 μόλις εκατοστών, ταυτόχρονα με την εξαιρετική αποδοτικότητα και τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, θεωρούμε ότι έχει εμπρός του, παρά τον πολυπληθή και επί χρόνια εδραιωμένο ανταγωνισμό, πεδίο δόξης λαμπρό.