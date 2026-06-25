H Ford Racing με την αμιγώς ηλεκτρική Super Mustang Mach-E κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του φετινού Pikes Peak International Hill Climb για το 2026.

Η Ford Racing έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην πλούσια αγωνιστική της ιστορία, κατακτώντας την κορυφή στην 104η εκδοχή της διάσημης αμερικανικής ανάβασης Pikes Peak International Hill Climb. Με τον Ρομέν Ντουμά στο τιμόνι, το αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο Super Mustang Mach-E με τον συμβολικό αριθμό 125 «κατάπιε» το Βουνό της Αμερικής, σταματώντας το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 8:18.202.

Αυτό το αποτέλεσμα χάρισε στη Ford Racing τη δεύτερη νίκη της στον θρυλικό αγώνα, ενώ ο Γάλλος οδηγός στέφθηκε «Βασιλιάς του Βουνού» για έκτη φορά στην καριέρα του, επικρατώντας παράλληλα και στη νεοσύστατη κατηγορία «Unlimited-Production Based». Η επιτυχία αυτή συμπίπτει ιδανικά με τη συμπλήρωση 125 ετών ιστορίας της Ford στους αγώνες, αλλά και με τα 110 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της εταιρείας στη συγκεκριμένη ανάβαση, το μακρινό 1916.

Ένα ηλεκτρικό θηρίο με 1.400 ίππους

Το τεχνολογικό υπόβαθρο πίσω από αυτή τη νίκη προκαλεί δέος. Η Super Mustang Mach-E, η οποία εξελίχθηκε σε συνεργασία με την STARD και την υποστήριξη της Pirelli, εφοδιάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες που στέλνουν τη δύναμη και στους τέσσερις τροχούς. Η συνδυαστική τους απόδοση ξεπερνά τους 1.400 ίππους, ενώ η μπαταρία των 50 kWh διαθέτει ένα πανίσχυρο σύστημα ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης που φτάνει τα 710 kW.

Αυτή η καταιγιστική ισχύς έπρεπε να μείνει αναλλοίωτη σε μια εξαντλητική διαδρομή 20 χιλιομέτρων με 156 στροφές, η οποία ξεκινά από χαμηλά και καταλήγει σε υψόμετρο 4.302 μέτρων. Σε αυτό το περιβάλλον, η μειωμένη πυκνότητα του αέρα δοκιμάζει στα άκρα την αεροδυναμική απόδοση, τη στιγμή που οι συνεχείς μεταβολές στη θερμοκρασία και την πρόσφυση της ασφάλτου απαιτούν τη μέγιστη δυνατή αντοχή από την ανάρτηση και τα ειδικά ελαστικά της Pirelli.

Αεροδυναμική σήραγγα και χιλιάδες ώρες προσομοίωσης

Για να επιτευχθεί ο φετινός θρίαμβος, οι μηχανικοί της Ford Racing προχώρησαν σε ριζικές αναβαθμίσεις σε σχέση με την περσινή έκδοση του μοντέλου. Το αγωνιστικό όχημα πέρασε από τρισδιάστατη σάρωση για τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένα αμορτισέρ ρυθμίσεων πέντε κατευθύνσεων. Η πιο εντυπωσιακή δουλειά, όμως, έγινε στη νέα αεροδυναμική σήραγγα της μάρκας, η οποία έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 5.440 κιλά κάθετης δύναμης.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Κινηθήκαμε πολύ κοντά στους χρόνους που προέβλεπαν οι προσομοιώσεις –ίσως και ταχύτερα– με αποτέλεσμα να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που είχαμε. Το αυτοκίνητο ήταν εξαιρετικό. Η οδήγηση στο Pikes Peak αποτελεί πάντα ένα μεγάλο προνόμιο. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας και πόσο κοντά στα όρια κινούμαστε συνεχώς», δήλωσε ο Ντουμά.

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά με τα μεγάλα αγωνιστικά προγράμματα της Ford Racing, η πίστα λειτουργεί ως το απόλυτο εργαστήριο δοκιμών. Στόχος είναι οι τεχνολογίες, όπως αυτές του προγράμματος Pikes Peak να ενσωματωθούν στα επερχόμενα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής της Ford, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για τη νίκη εξακολουθεί να βελτιώνει τα αυτοκίνητα που οδηγούμε καθημερινά.