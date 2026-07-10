Η Peugeot συμμετέχει ως χρυσός χορηγός στο Paros Beach Hoops με στόχο τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Με κεντρικό σύνθημα «η πρόοδος αποκτά πραγματική αξία όταν μοιράζεται», η Peugeot επιβεβαιώνει την κοινωνική της ευθύνη, συμμετέχοντας ως Χρυσός Χορηγός στο πρωτοποριακό αθλητικό φεστιβάλ Paros Beach Hoops powered by FlexCar. Η γαλλική φίρμα στηρίζει έμπρακτα μια διοργάνωση που συνδυάζει το θέαμα με την προσφορά, έχοντας ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση των υποδομών υγείας στις Κυκλάδες.

Το τριήμερο από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, η παραλία της Παροικιάς μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο μπάσκετ στην άμμο. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει τη συμμετοχή θρύλων του ελληνικού μπάσκετ, γνωστών προσωπικοτήτων του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, παράλληλες οικογενειακές δράσεις και μουσικά events, δημιουργώντας έναν νέο καλοκαιρινό θεσμό για την τοπική κοινωνία.

Πίσω από την αγωνιστική δράση κρύβεται ένας ζωτικής σημασίας στόχος. Σημαντικό μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί άμεσα για τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Πρόκειται για μια υποδομή που θα αναβαθμίσει ριζικά την ποιότητα ζωής των μόνιμων νεφροπαθών κατοίκων του νησιού, ενώ παράλληλα θα θωρακίσει υγειονομικά την Πάρο απέναντι στους χιλιάδες τουρίστες που την επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αλληλεγγύης, ενώνοντας πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις γύρω από έναν κοινό, ευγενή σκοπό.

Για την Peugeot, η συμμετοχή στο Paros Beach Hoops αποτελεί συνέχεια της διεθνούς στρατηγικής της για τη στήριξη ενεργειών με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο, όπως η παγκόσμια συνεργασία της με τον περιβαλλοντικό οργανισμό Under The Pole.

Ο εμπορικός διευθυντής της Peugeot Hellas, Γιώργος Παππάς, δήλωσε: «Στην Peugeot πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία μιας συνεργασίας μετριέται από το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία. Για αυτό επιλέξαμε να στηρίξουμε το Paros Beach Hoops, μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους και να δημιουργήσει ουσιαστική προσφορά. Όταν μια διοργάνωση μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας τόσο σημαντικής υποδομής για την υγεία, η στήριξή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια».